Tesla отзывает почти 13 000 автомобилей в США из-за риска потери мощности аккумулятора
Компания Tesla объявила об отзыве 12 963 автомобилей в США из-за возможной неисправности в соединении аккумулятора, что может привести к потере мощности во время движения.
Об этом сообщает Reuters.
По данным ведомства, проблема заключается в возможном повреждении соединения батареи, из-за чего автомобиль может внезапно утратить способность двигаться. Tesla проинформировала, что проведет бесплатную проверку и замену дефектных деталей для всех владельцев авто, подпадающих под отзыв.
В компании отметили, что эта неисправность была обнаружена во время внутренних проверок, и в настоящее время сведения об авариях или травмах из-за проблемы не зафиксированы. По оценкам экспертов, этот отзыв является частью усиленной программы контроля качества Tesla, направленной на снижение рисков, связанных с высоковольтными батареями.
Поделиться новостью
Также по теме
Tesla отзывает почти 13 000 автомобилей в США из-за риска потери мощности аккумулятора
Мерц тестирует искусственный интеллект для разработки законов в Германии
OpenAI выпустила свой первый ИИ-браузер Atlas, бросая вызов Google Chrome
Паркоместо как инвестиция: когда покупка может быть выгодной
Tesla или Nissan: регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры (инфографика)
В Раде рассказали, будут ли продлевать налоговые льготы на импорт электромобилей на 2026 год