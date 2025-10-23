0 800 307 555
Tesla отзывает почти 13 000 автомобилей в США из-за риска потери мощности аккумулятора

Компания Tesla объявила об отзыве 12 963 автомобилей в США из-за возможной неисправности в соединении аккумулятора, что может привести к потере мощности во время движения.
Об этом сообщает Reuters.
По данным ведомства, проблема заключается в возможном повреждении соединения батареи, из-за чего автомобиль может внезапно утратить способность двигаться. Tesla проинформировала, что проведет бесплатную проверку и замену дефектных деталей для всех владельцев авто, подпадающих под отзыв.
В компании отметили, что эта неисправность была обнаружена во время внутренних проверок, и в настоящее время сведения об авариях или травмах из-за проблемы не зафиксированы. По оценкам экспертов, этот отзыв является частью усиленной программы контроля качества Tesla, направленной на снижение рисков, связанных с высоковольтными батареями.
По материалам:
Mind
