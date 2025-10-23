Кибератака на Jaguar Land Rover обошлась Британии в 2,5 млрд долларов
В начале сентября самая масштабная кибератака в Британии парализовала Jaguar Land Rover и более 5000 компаний. Ущерб превысил 1,9 млрд стерлингов (2,5 млрд долл.).
Об этом сообщает Financial Times.
«Этот инцидент, похоже, был, безусловно, самым убыточным киберсобытием, с которым когда-либо сталкивалась Великобритания», — комментирует бывший руководитель Национального центра кибербезопасности Киаран Мартин.
Читайте также
JLR, принадлежащая индийской Tata Motors, только недавно возобновила частичное производство автомобилей в Британии после атаки 31 августа. Из-за кризиса правительство предоставило компании госгарантию займа на 1,5 млрд стерлингов, чтобы стабилизировать финансовое положение и облегчить доступ к кредитованию.
Эксперты предполагают, что полное возобновление производства будет продолжаться до января 2026 года, хотя атакующие, вероятно, не смогли проникнуть в операционные системы, управляющие производственными процессами.
По данным Национального центра кибербезопасности, за последний год количество «национально значимых» инцидентов в Британии возросло более чем вдвое — с 89 до 204. Среди главных источников угроз называют Китай, россию и другие государства, которые могут использовать атаки не только по финансовым, но и по геополитическим мотивам.
В настоящее время расследование инцидента проводит Национальное агентство по борьбе с преступностью. Пока неизвестно, кто стоит за атакой и платил ли автопроизводитель выкуп.
Поделиться новостью
Также по теме
Кибератака на Jaguar Land Rover обошлась Британии в 2,5 млрд долларов
Tesla отзывает почти 13 000 автомобилей в США из-за риска потери мощности аккумулятора
Мерц тестирует искусственный интеллект для разработки законов в Германии
OpenAI выпустила свой первый ИИ-браузер Atlas, бросая вызов Google Chrome
Паркоместо как инвестиция: когда покупка может быть выгодной
Tesla или Nissan: регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры (инфографика)