Кибератака на Jaguar Land Rover обошлась Британии в 2,5 млрд долларов

В начале сентября самая масштабная кибератака в Британии парализовала Jaguar Land Rover и более 5000 компаний. Ущерб превысил 1,9 млрд стерлингов (2,5 млрд долл.).

Об этом сообщает Financial Times.

«Этот инцидент, похоже, был, безусловно, самым убыточным киберсобытием, с которым когда-либо сталкивалась Великобритания», — комментирует бывший руководитель Национального центра кибербезопасности Киаран Мартин.

JLR, принадлежащая индийской Tata Motors, только недавно возобновила частичное производство автомобилей в Британии после атаки 31 августа. Из-за кризиса правительство предоставило компании госгарантию займа на 1,5 млрд стерлингов, чтобы стабилизировать финансовое положение и облегчить доступ к кредитованию.

Эксперты предполагают, что полное возобновление производства будет продолжаться до января 2026 года, хотя атакующие, вероятно, не смогли проникнуть в операционные системы, управляющие производственными процессами.

По данным Национального центра кибербезопасности, за последний год количество «национально значимых» инцидентов в Британии возросло более чем вдвое — с 89 до 204. Среди главных источников угроз называют Китай, россию и другие государства, которые могут использовать атаки не только по финансовым, но и по геополитическим мотивам.

В настоящее время расследование инцидента проводит Национальное агентство по борьбе с преступностью. Пока неизвестно, кто стоит за атакой и платил ли автопроизводитель выкуп.

