Google позволит изменить адрес Gmail без потери аккаунта
Google в ближайшее время позволит пользователям изменять адрес электронной почты с доменом @gmail.com. Раньше для этого требовалось создать новый аккаунт.
Об этом компания сообщила на странице поддержки, передает Business Standard.
Пользователи смогут изменить свое имя в Gmail, не теряя тот же аккаунт Google. После этого старый адрес станет дополнительным — все письма, отправленные как на старый, так и на новый адрес, будут приходить в один почтовый ящик.
Войти в сервисы Google — Gmail, YouTube, Google Maps, Диск или Google Play — можно будет по любому из этих адресов. В компании отмечают, что никакие данные не исчезнут. При регистрации новый пользователь не сможет использовать чужой старый адрес.
После изменения адрес нельзя будет корректировать или удалять его в течение 12 месяцев. В общей сложности один аккаунт сможет изменить адрес Gmail не более трех раз. Также в некоторых старых сервисах может и дальше отображаться старая почта.
Функция появится не у всех одновременно — Google будет открывать ее для пользователей постепенно. Изменить адрес можно в настройках раздела «Мой аккаунт».
