Google тестирует персональную ленту Discover на Android

Google тестирует новую функцию настройки новостной ленты на Android с помощью промптов.

Она позволяет пользователям сообщать приложению, какие темы они хотят видеть, а каких — избегать, прямо в персональной ленте, обычно расположенной на левом экране смартфона.

Пользователи могут создавать собственные запросы, например, чаще показывать новости о баскетболе или кулинарных рецептах без молочных продуктов. Также доступны готовые варианты типа «не показывать политические новости», которые можно добавить одним нажатием.

Настройка работает в обе стороны: можно указать темы или издания, которые не хочется видеть в ленте, например, автомобильные новости или конкретные источники. Функция находится на ранней стадии тестирования и доступна только на английском языке.

