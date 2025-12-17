0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google тестирует персональную ленту Discover на Android

Технологии&Авто
1
Google тестирует персональную ленту Discover на Android
Google тестирует персональную ленту Discover на Android
Google тестирует новую функцию настройки новостной ленты на Android с помощью промптов.
Она позволяет пользователям сообщать приложению, какие темы они хотят видеть, а каких — избегать, прямо в персональной ленте, обычно расположенной на левом экране смартфона.
Читайте также
Пользователи могут создавать собственные запросы, например, чаще показывать новости о баскетболе или кулинарных рецептах без молочных продуктов. Также доступны готовые варианты типа «не показывать политические новости», которые можно добавить одним нажатием.
Настройка работает в обе стороны: можно указать темы или издания, которые не хочется видеть в ленте, например, автомобильные новости или конкретные источники. Функция находится на ранней стадии тестирования и доступна только на английском языке.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems