Google Translate получил живой перевод в наушниках и расширенные возможности Gemini
Google расширяет функциональность Переводчика, делая сервис еще более близким к полноценному инструменту живого общения на разных языках.
Компания запустила бета-версию перевода в реальном времени через наушники, добавила расширенные возможности искусственного интеллекта Gemini для более точного перевода текстов, а также существенно обновила инструменты для изучения языков.
Живой перевод в наушниках в реальном времени
Главной новинкой стала бета-функция, позволяющая слышать перевод речи в реальном времени непосредственно в наушниках. По замыслу Google любая пара наушников может превратиться в односторонний переводчик.
Функция работает так: пользователь открывает приложение Google Переводчик, выбирает режим Live translate, после чего слышит перевод другого языка на свой родной язык. При этом система сохраняет интонацию, темп и акценты говорящего, что облегчает восприятие разговора и позволяет понимать, кто именно говорит.
Бета-версия живого перевода уже постепенно появляется в приложении Google Translate на Android в США, Мексике и Индии, поддерживает более 70 языков и работает с любыми наушниками без специального оборудования, в то же время в Google подтвердили, что в 2026 году эту функцию планируют запустить на iOS и расширить.
Расширенные возможности Gemini для перевода текста
Параллельно Google интегрирует в Translate новые возможности искусственного интеллекта Gemini. Они направлены на улучшение качества текстового перевода, в частности, в сложных и контекстно насыщенных случаях.
Благодаря интеграции Gemini Google Переводчик точнее работает со сленгом, идиомами и локальными выражениями, избегает буквального перевода там, где важно содержание, и лучше адаптирует текст к естественной речи — в частности, идиоматические фразы вроде «stealing my thunder» переводятся с учетом реального значения, а не дословно, что делает результат более понятным и практичным в повседневном использовании.
