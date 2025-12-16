Google Translate получил живой перевод в наушниках и расширенные возможности Gemini Сегодня 02:45 — Технологии&Авто

Google Translate получил живой перевод в наушниках и расширенные возможности Gemini

Google расширяет функциональность Переводчика, делая сервис еще более близким к полноценному инструменту живого общения на разных языках.

Компания запустила бета-версию перевода в реальном времени через наушники, добавила расширенные возможности искусственного интеллекта Gemini для более точного перевода текстов, а также существенно обновила инструменты для изучения языков.

Живой перевод в наушниках в реальном времени

Главной новинкой стала бета-функция, позволяющая слышать перевод речи в реальном времени непосредственно в наушниках. По замыслу Google любая пара наушников может превратиться в односторонний переводчик.

Функция работает так: пользователь открывает приложение Google Переводчик, выбирает режим Live translate, после чего слышит перевод другого языка на свой родной язык. При этом система сохраняет интонацию, темп и акценты говорящего, что облегчает восприятие разговора и позволяет понимать, кто именно говорит.

Бета-версия живого перевода уже постепенно появляется в приложении Google Translate на Android в США, Мексике и Индии, поддерживает более 70 языков и работает с любыми наушниками без специального оборудования, в то же время в Google подтвердили, что в 2026 году эту функцию планируют запустить на iOS и расширить.

Расширенные возможности Gemini для перевода текста

Параллельно Google интегрирует в Translate новые возможности искусственного интеллекта Gemini. Они направлены на улучшение качества текстового перевода, в частности, в сложных и контекстно насыщенных случаях.

Благодаря интеграции Gemini Google Переводчик точнее работает со сленгом, идиомами и локальными выражениями, избегает буквального перевода там, где важно содержание, и лучше адаптирует текст к естественной речи — в частности, идиоматические фразы вроде «stealing my thunder» переводятся с учетом реального значения, а не дословно, что делает результат более понятным и практичным в повседневном использовании.

