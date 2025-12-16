0 800 307 555
«єЧергу» для легковых авто могут запустить уже в 2026 году
Министерство развития общин и территорий Украины планирует в начале 2026 года начать пилотный проект по применению «єЧерги» для легковых авто.
Отметим, что три года назад была внедрена электронная очередь на границе «єЧерга» для грузовых авто и автобусов.
«Мы запускаем скоро пилотный проект по легковым авто», — сказал замминистра Сергей Деркач.
По словам Деркача, речь идет уже о начале 2026 года.
Он уточнил, что первоначально пилотный проект планируется реализовать на одном пункте пропуска, вероятно, им станет «Чоп».
Замминистра отметил, что среди отличий проекта легковых авто значительно больше их количество по сравнению с грузовыми и легковыми.
На мероприятии он уточнил, что всего на западной границе действует 41 автомобильный пункт пропуска, на 29 из которых ездят грузовики и автобусы.
«Абсолютно все грузовики из страны и все автобусы выезжают исключительно с регистрацией с «єЧерга», — подчеркнул Деркач.
За три года через «єЧерга» было осуществлено 2,3 млн пересечений границы грузовыми автомобилями и 329 тыс. — автобусами.
В то же время, по данным Госпогранслужбы, всего за последний год границу пересекли около 6,6 млн. авто.
Деркач также сообщил, что проектом «єЧерга» заинтересовалась Словакия и другие страны.
«Мы передали им (Словакии) пилот для того, чтобы они протестировали. Они тоже хотят всячески внедрять нашу электронную очередь на своей стороне. Так же и другие страны. Поэтому это очень классный кейс», — отметил он.
