єЧерга для автобусов: утверждены новые правила — Finance.ua

Министерство развития общин и территорий Украины утвердило новые правила использования системы єЧерга для автобусов.

Соответствующий приказ от 24 июля 2025 г. № 1177 уже зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Новые правила должны обеспечить справедливые механизмы заблаговременного бронирования места в очереди как для регулярных, так и для нерегулярных рейсов.

Главная цель

Отсутствие физических очередей для пассажиров и возможность заблаговременного планирования для перевозчиков.

«Наш приоритет — сделать пересечение границы прогнозируемым, безопасным и цифровым. Именно поэтому мы разработали новые правила использования єЧерги перевозчиками. Ранее обновили правила для грузовиков, сейчас — для автобусов. Результат должен быть прост и понятен: пассажиры едут без очередей, бизнес может планировать логистику и быстро доставлять грузы, а у государства есть эффективный инструмент управления транспортными потоками», — заявил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В первую очередь правила регулируют бронирование места в очереди со слотированной системой. Речь идет о пунктах пропуска, где перевозчики выбирают конкретное время пересечения границы, а не регистрируются в динамичную очередь. По состоянию на август 2025 г. слотированных пунктов пропуска — 23, еще 6 пунктов пропуска работают по принципу динамичной очереди.

По-прежнему перевозчики, бронирующие место в очереди для регулярного рейса, могут забронировать место в очереди за 30 дней до даты пересечения границы.

Бронировать место можно только в то время, которое указано в официальном разрешении на регулярные перевозки пассажиров (+2 часа от времени официального разрешения).

Место в очереди на регулярный рейс должно быть забронировано не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. Если это не сделано, то слот открывается для бронирования другими перевозчиками.

Нововведение

Гарантирование времени пересечения границы для перевозчиков, которые стабильно выполняют свои регулярные маршруты. Простыми словами: за перевозчиком будет закреплен временной слот для пересечения границы под его регулярный маршрут. Таким образом, перевозчик будет знать, что заранее может зарегистрироваться свое время.

Однако, если в течение месяца перевозчик не выполнил более двух рейсов по своему регулярному маршруту, то гарантирование возможности бронировать конкретное время теряется. Речь идет именно о потере гарантирования для того маршрута, который не выполнялся.

Для этого каждый месяц в системе єЧерга будет пересматриваться выполнение регулярных маршрутов перевозчиками.

Правила также учитывают особенности бронирования так называемых коротких маршрутов.

Короткие маршруты — протяженность которых составляет не более 400 километров. То есть в таких случаях один и тот же автобус может пересекать границу несколько раз в сутки.

Соответственно, такие маршруты требуют другого подхода к бронированию места в очереди.

Если перевозчик выполняет короткий маршрут, то система позволит ему забронировать ровно столько мест в очереди, сколько пересечений границы в сутки предусмотрено его разрешением на регулярный маршрут.

Правила также четко определяют, что одно разрешение на выполнение маршрута (регулярного или нерегулярного) предусматривает пересечение границы только одним автобусом. То есть по одному и тому же разрешению в очередь зарегистрироваться может только один автобус.

В случае, если обнаружены подобные ложные сведения, для перевозчика также теряется возможность бронирования места в очереди для одного автобуса на 14 календарных дней. Речь идет об автобусе, во время бронирования места в очереди, для которого были внесены ложные сведения.

Доступной для перевозчиков остается возможность замены водителя или автобуса в очереди. Такая замена возможна только для транспортных средств и водителей, которые указаны в лицензионном деле перевозчика. Для иностранных перевозчиков замена автобуса возможна только если сохраняется страна регистрации этого транспортного средства.

