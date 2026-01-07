0 800 307 555
Февраль может быть рабочим месяцем в части изменений в законодательстве: Зеленский — о предстоящих выборах и референдуме

Казна и Политика
37
Изменения в законодательство о проведении выборов и референдума в Украине зависят от хода мирных переговоров.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Как заявил Зеленский, встреча с фракцией перед сессионной неделей для обсуждения вопросов проведения выборов и референдума зависит от продолжения переговоров и достижения желаемых результатов.
«Прежде всего 20 пунктов плана, потому что если говорить о референдуме, то на референдум, если выносить, то только 20-пунктный план. Но все равно оно рассматривается в комплексе. Наряду с 20 пунктами идут гарантии безопасности, двусторонние, с Соединенными Штатами Америки. Договоренность моя с Трампом должна закрепиться подписями», — сказал Зеленский.
Он также отметил, что если Украина успеет согласовать мирный план в январе, то наверняка февраль может быть таким рабочим месяцем в плане изменений в законодательстве.
«Также зависит от нашего экономического блока, от нашего премьера, от меня, от министра экономики и американской переговорной группы, потому что нам нужен пакет восстановления Украины. Все это идет вместе. Я думаю, если мы все это успеем в январе, то, наверное, февраль может быть таким рабочим месяцем в части изменений в законодательстве. А также это зависит и от наших депутатов, потому что они должны продемонстрировать работу и результат наработок, изменения избирательного законодательства, избирательного кодекса или соответствующего законодательства. И также изменения в закон о референдуме. То есть, рано еще об этом говорить подробно, надо иметь результат в переговорах», — добавил Зеленский.
