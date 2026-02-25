ВР приняла законопроект о соцзащите военных: о чем идет речь
Сегодня, 25 февраля, Верховная Рада Украины приняла законопроект № 13646 о социальной защите военных.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
По его словам, «он формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы — до, во время и после ее прохождения. Это о справедливости для людей, вставших на защиту страны, и об ответственности государства перед ними и их семьями».
Что это значит
Во время службы военным гарантировано денежное, медицинское, продовольственное и вещественное обеспечение.
- Предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению ВВК.
- Государство также обеспечивает проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.
По возвращении со службы сохраняется право вернуться на работу — на должность не ниже предыдущей.
Предусмотрено пособие в размере средней зарплаты после постановки на воинский учет.
- Военные получают возможность профессиональной адаптации, полноценный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы.
Семьи Защитников и Защитниц, погибших или пропавших без вести.
Законопроект вводит единый и прозрачный подход к выплатам без разных правил при одинаковых обстоятельствах.
Сегодня государство обеспечивает:
- семьям погибших — 15 млн грн;
- семьям пропавших без вести — ежемесячные выплаты около 120 тыс. грн.
«Мы предлагаем четкое правило: общий объем помощи — 15 млн грн. То есть если военный получил статус без вести пропавшего, его семья получает выплаты около 120 тыс. грн в месяц, а в случае подтверждения гибели, родные получат выплату в таком размере, чтобы общая сумма помощи составляла 15 млн грн. Это создает равенство, прозрачность и понятные гарантии для каждой семьи — независимо от даты или обстоятельств подтверждения статуса», — написал он.
Напомним, в Вооруженных силах Украины нет такого понятия, как зарплата. Вместо этого военным выплачивают денежное довольствие. Его размер нестабильный и зависит от многих факторов. Кроме того, защитники и их семьи имеют право на ряд льгот и социальных гарантий.
Finance.ua рассказывал, из чего состоит кошелек защитника и какие изменения по выплатам и льготам в 2026 году в статье: Какие выплаты, льготы и гарантии получают военные в 2026 году
