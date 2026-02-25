Украинские предприниматели обеспечивают около 3% ВВП Польши Сегодня 11:10 — Личные финансы

В Польше работают более 100 тысяч бизнесов украинцев

Маршалок Сейма Польши Владимеж Чажастый заявил, что предприятия, созданные гражданами Украины в Польше, обеспечивают около 3% валового внутреннего продукта страны.

Соответствующее заявление он сделал 23 февраля, выступая в Верховной Раде Украины в рамках визита в Киев, передает InPoland.net.pl.

Сколько бизнесов создали украинцы

По словам Чажастого, граждане Украины основали в Польше:

около 90 тысяч ФЛП;

более 20 тысяч компаний.

Эти предприятия работают в разных секторах экономики и стали заметной составляющей польского рынка труда и предпринимательства.

Вклад в экономику Польши

Маршалок Сейма отметил, что польские власти продолжают создавать условия для легального проживания и трудоустройства граждан Украины.

По его словам, деятельность украинских предпринимателей оказывает ощутимое влияние на развитие польской экономики и макроэкономические показатели страны.

Чажастый заверил в дальнейшей поддержке со стороны Польши и отметил, что украинцы могут гордиться результатами деятельности своих граждан за рубежом.

Напомним, специальная посланница ЕС по украинцам Илва Йоганссон ранее заявляла , что украинцы, находящиеся в странах Европейского Союза под временной защитой, в целом вносят положительный вклад в рынки труда и экономику государств-членов и не являются бременем для социальных систем.

«В странах, где проводили исследование, например в Чехии, выяснили, что украинцы в прошлом году внесли вдвое больше средств, чем государство потратило на социальные выплаты для них», — заявляла спецпосланник ЕС.

Finance.ua со ссылкой на аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal также писал , что в 2025 году украинцы подали 33 800 заявок на регистрацию единоличной предпринимательской деятельности (JDG) в Польше и стали крупнейшей группой среди иностранцев и лиц с двойным гражданством, которые открывали бизнес в стране. Украинские предприниматели чаще всего работают в сфере услуг. Среди основных направлений:

строительство;

транспорт;

общепит;

бытовые услуги;

ІТ.

