Украинские предприниматели обеспечивают около 3% ВВП Польши
Маршалок Сейма Польши Владимеж Чажастый заявил, что предприятия, созданные гражданами Украины в Польше, обеспечивают около 3% валового внутреннего продукта страны.
Соответствующее заявление он сделал 23 февраля, выступая в Верховной Раде Украины в рамках визита в Киев, передает InPoland.net.pl.
Сколько бизнесов создали украинцы
По словам Чажастого, граждане Украины основали в Польше:
- около 90 тысяч ФЛП;
- более 20 тысяч компаний.
Эти предприятия работают в разных секторах экономики и стали заметной составляющей польского рынка труда и предпринимательства.
Вклад в экономику Польши
Маршалок Сейма отметил, что польские власти продолжают создавать условия для легального проживания и трудоустройства граждан Украины.
По его словам, деятельность украинских предпринимателей оказывает ощутимое влияние на развитие польской экономики и макроэкономические показатели страны.
Чажастый заверил в дальнейшей поддержке со стороны Польши и отметил, что украинцы могут гордиться результатами деятельности своих граждан за рубежом.
Напомним, специальная посланница ЕС по украинцам Илва Йоганссон ранее заявляла, что украинцы, находящиеся в странах Европейского Союза под временной защитой, в целом вносят положительный вклад в рынки труда и экономику государств-членов и не являются бременем для социальных систем.
«В странах, где проводили исследование, например в Чехии, выяснили, что украинцы в прошлом году внесли вдвое больше средств, чем государство потратило на социальные выплаты для них», — заявляла спецпосланник ЕС.
Finance.ua со ссылкой на аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal также писал, что в 2025 году украинцы подали 33 800 заявок на регистрацию единоличной предпринимательской деятельности (JDG) в Польше и стали крупнейшей группой среди иностранцев и лиц с двойным гражданством, которые открывали бизнес в стране. Украинские предприниматели чаще всего работают в сфере услуг. Среди основных направлений:
- строительство;
- транспорт;
- общепит;
- бытовые услуги;
- ІТ.
Поделиться новостью
Также по теме
Украинские предприниматели обеспечивают около 3% ВВП Польши
Смелянский почти 10 лет возглавляет «Укрпочту»: ключевые заявления, обещания, результаты
Может ли работник сам выбрать банк для получения зарплаты — объяснение
ФЛП в декретном отпуске могут не платить ЕСВ: условия
Ноутбук дома или смена в цеху — кто в Украине может работать удаленно
Польша ограничит медицину для украинцев: кто лишится права на бесплатное лечение