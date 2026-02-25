0 800 307 555
Украинские предприниматели обеспечивают около 3% ВВП Польши

В Польше работают более 100 тысяч бизнесов украинцев
Маршалок Сейма Польши Владимеж Чажастый заявил, что предприятия, созданные гражданами Украины в Польше, обеспечивают около 3% валового внутреннего продукта страны.
Соответствующее заявление он сделал 23 февраля, выступая в Верховной Раде Украины в рамках визита в Киев, передает InPoland.net.pl.

Сколько бизнесов создали украинцы

По словам Чажастого, граждане Украины основали в Польше:
  • около 90 тысяч ФЛП;
  • более 20 тысяч компаний.
Эти предприятия работают в разных секторах экономики и стали заметной составляющей польского рынка труда и предпринимательства.

Вклад в экономику Польши

Маршалок Сейма отметил, что польские власти продолжают создавать условия для легального проживания и трудоустройства граждан Украины.
По его словам, деятельность украинских предпринимателей оказывает ощутимое влияние на развитие польской экономики и макроэкономические показатели страны.
Чажастый заверил в дальнейшей поддержке со стороны Польши и отметил, что украинцы могут гордиться результатами деятельности своих граждан за рубежом.
Напомним, специальная посланница ЕС по украинцам Илва Йоганссон ранее заявляла, что украинцы, находящиеся в странах Европейского Союза под временной защитой, в целом вносят положительный вклад в рынки труда и экономику государств-членов и не являются бременем для социальных систем.
«В странах, где проводили исследование, например в Чехии, выяснили, что украинцы в прошлом году внесли вдвое больше средств, чем государство потратило на социальные выплаты для них», — заявляла спецпосланник ЕС.
Finance.ua со ссылкой на аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal также писал, что в 2025 году украинцы подали 33 800 заявок на регистрацию единоличной предпринимательской деятельности (JDG) в Польше и стали крупнейшей группой среди иностранцев и лиц с двойным гражданством, которые открывали бизнес в стране. Украинские предприниматели чаще всего работают в сфере услуг. Среди основных направлений:
  • строительство;
  • транспорт;
  • общепит;
  • бытовые услуги;
  • ІТ.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаУкраинцы в ПольшеВВПЭкономика
