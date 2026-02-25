Смелянский почти 10 лет возглавляет «Укрпочту»: ключевые заявления, обещания, результаты Сегодня 09:50 — Личные финансы

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в последние недели завоевал статус едва ли не самого заметного украинского топ-менеджера в социальных сетях и новостных лентах национальных медиа. Впрочем, истинную цену руководителя определяют не лайки или комментарии, а конкретные результаты и исполненные обещания.

Finance.ua решил проанализировать заявления Игоря Смелянского и проверить, подкрепляются ли его слова реальными действиями.

Положение дел в «Укрпочте» при Смелянском

Игорь Смелянский стал генеральным директором «Укрпочты» 1 июля 2016 года. То есть в должности он почти 10 лет.

За это время Смелянский существенно сократил бэк-офис, и теперь административный аппарат составляет всего 8% от общего количества работников (которых тоже стало меньше — с 76 тысяч до 27). Уменьшили также и количество руководителей — с 24 до 5. Эти решения позволили увеличить среднюю зарплату производственного персонала примерно в семь раз — с 2200 грн до около 17 тыс. грн.

Заметим, что речь идет не об одномоментном увеличении, а о постепенном. К тому же, на этот показатель влияют и другие факторы, в частности повышение минимальной зарплаты.

В интервью РБК-Украина Смелянский рассказал , что до начала полномасштабной войны «Укрпочта» была прибыльной. А в 2022 году она даже выплатила дивиденды.

Финансовые результаты «Укрпочты», источник фото: РБК-Украина

По словам Смелянского, за время полномасштабной войны материальный ущерб «Укрпочте» достиг 60−70 млн долларов. Уничтожено 47 отделений и более 400 автомобилей. Еще 1052 отделения остались на временно оккупированных территориях, а 111 находятся в зоне активных боевых действий.

Есть также человеческие потери: погибли более 45 работников «Укрпочты». Из них около 20 мобилизовались и отдали жизнь на фронте.

О зарплате Смелянского

Игорь Смелянский назвал свою зарплату во время перепалки с народным депутатом Алексеем Гончаренко в эфире «Суспільного». По его словам, она составляет 700 тыс. грн в месяц после уплаты налогов (до уплаты примерно 970 тыс. грн/мес.).

В интервью Янине Соколовой топ-менеджер заявил , что ему не стыдно получать такую ​​зарплату: «Давайте так, чтобы было понятно — в валюте это где-то 15 тысяч евро. Я до „Укрпочты“ имел 50 тысяч долларов в месяц, и что-то мне подсказывает, что после „Укрпочты“ у меня будет даже больше».

До этого он публично называл размер своих доходов в мае 2025 года. Тогда руководитель «Укрпочты» написал в Facebook о зарплате за 2024 год.

«Зарплата + доплата 15% за работу с государственной тайной — 11 723 286 гривен в налоги, или в среднем 970 009 гривен в месяц… С этой зарплаты я уплатил 2 398 153 гривен налога на доход + военный сбор. Еще примерно 2 100 тыс. гривен налогов я уплатил в США, где являюсь налоговым резидентом… Итак, после налогов я получил 6 926 930 гривен, или 577 244 гривен в среднем в месяц», ― написал топ-менеджер и добавил, что с начала 2022 года не выписывал себе премию.

Заявления и обещания Смелянского

Руководитель «Укрпочты» регулярно оказывается в центре внимания общественности из-за громких заявлений, амбициозных обещаний и резонансных скандалов. Мы решили сосредоточиться исключительно на аспектах его бизнес-деятельности.

Заявления об отсутствии дефолта

Осенью 2025 года в Нацбанке прогнозировали дефолт «Укрпочты» и необходимость докапитализации госбюджета. Смелянский опроверг необходимость получать средства от государства: «Никакого дефолта нет и не будет, или, как говорят в Одессе, не дождетесь».

В проекте Государственного бюджета действительно не предусматривалось финансирование для «Укрпочты», и эта позиция осталась неизменной в принятом документе.

Тему дефолта Смелянский также поднял в последнем интервью РБК-Украина: «Год прошел? Прошел. Бюджет был принят? Приняли. Там есть докапитализация „Укрпочты“? Нет. „Укрпочта“ в дефолте? Нет. По своим долгам „Укрпочта“ своевременно платит, долгов по зарплате нет».

Справка Finance.ua По состоянию на начало 2026 года Укрпочта остается платежеспособной. Слова Смелянского об отсутствии дефолта подтвердились.

Конфликт с НБУ и собственный банк «Укрпочты»

По словам Смелянского, конфликт НБУ и «Укрпочты» связан с личными отношениями между руководством: «Не любит он (глава НБУ Андрей Пышный — Авт.) меня».

Яблоком раздора стала инициатива Смелянского открыть почтобанк. Пышный неоднократно заявлял, что это невозможно и создает риски, в частности, относительно возможной докапитализации предприятия.

Об амбиции иметь почтобанк Смелянский начал говорить еще в 2017—2018 годах. Это был один из пунктов, который он стремился достичь в должности СЕО «Укрпочты».

Однако долгое время эта инициатива не поддерживалась правительством и Нацбанком. Раньше не было реальных механизмов открытия почтобанка, хотя «Укрпочта» подавала документы на покупку обанкротившихся банков.

В начале 2025 года правительство передало Укрпочте акции АО Первого инвестиционного Банка (PINbank), а в июне Верховная Рада приняла закон о финансовой инклюзии. Он предусматривает создание первого банка финансовой инклюзии на базе АО «Укрпочта» Это было похоже на прорыв, но…

19 февраля 2026 года НБУ признал PINbank банкротом и лишил его лицензии. Причина — ведение рисковой деятельности и нарушение требований к минимальному размеру регулятивного капитала. Это означает, что Укрпочта не сможет использовать этот банк для создания своего почтобанка. В предыдущие годы компании не удалось приобрести банки «Альпари» і «Сич», которые также обанкротились.

Справка Finance.ua Несмотря почти десятилетнее пребывание в должности СЕО «Укрпочты», Смелянский не смог запустить почтобанк. Можно ли положить эту неудачу исключительно на Смелянского — вопрос дискуссионный.

Почтоматы «Укрпочты»

Топ-менеджер сообщил о запуске сети почтоматов «Укрпочты» 14 октября 2025 года. Компания подписала договор с украинским производителем Modern Expo на поставку первых 100 устройств, приспособленных к работе в условиях отсутствия электроэнергии и связи.

Смелянский обещал, что первую сотню почтоматов установят уже к Новому году: «Первые 100 почтоматов планируем установить уже к Новому году: 70 — в Киеве и 30 — в Одессе. Далее — получим вашу обратную связь и будем масштабировать их на всю страну».

5 декабря Смелянский сообщил об установлении первого почтомата «Укрпочты» и протестовал его. Как потом стало известно, устройство расположено на Майдане Незалежности, рядом с Главпочтамтом.

До конца 2026 года Укрпочта планирует поставить тысячу почтоматов. Об этом писало издание «Интерфакс-Украина».

Справка Finance.ua Несмотря на обещания установить 100 почтоматов к Новому году, подтверждена установка только одного почтомата на Майдане Незалежности в Киеве. Реально ли установить 1 тыс. почтоматов до конца 2026 года — это открытый вопрос. Первые тендеры на закупку устройств от других производителей были отменены, а последний до сих пор не завершен.

Тариф «Эскорт»

Смелянский в соцсетях предложил пользователям назвать тариф передачи посылок в пределах одного отделения и предложил свой оригинальный вариант: «Многие знают, что у нас есть тариф на отправку посылок и документов, где вы можете передать их в пределах одного отделения, а получатель может забрать всего за 30 гривен. Для сравнения: оставить вещи в камере хранения УЗ (Укрзализныци ― Авт.) стоит 80−150 гривен в сутки. А у нас 7 дней за 30 гривен, а удовольствие одно и то же. Так что я подумал: а почему бы нам не назвать этот тариф „Эскорт“? Потому что мы фактически сопровождаем вашу посылку, пока она ждет получателя. Самый доступный эскорт на рынке между прочим».

Топ-менеджер предложил пользователям проголосовать за название этой услуги. На выбор три варианта:

«Эскорт». «Оставляй и забирай». Другой.

Справка Finance.ua По состоянию на 21 февраля 2026 года у тарифа нет короткого названия на официальном сайте «Укрпочты» и называется просто «Отправка в пределах отделения». Результаты голосования не повлияли на название тарифа.

Кредитование пенсионеров

Смелянский рассказал, что «Укрпочта» уже предоставляет «кредиты» пенсионерам: «Мы уже сейчас кредитуем, это называется, «на тетрадь». Кончилась у бабушки пенсия, а кушать надо. Почтальон пришел, спросил, что хочет бабушка. У нее тетрадь и она отмечает «Петровна. Две пачки макарон ― 76 грн». Купила, отдала Петровне макароны, пришла пенсия и бабушка закрыла предыдущий «овердрафт».

Топ-менеджер заявляет, что это не официальная политика компании, а скорее инициатива почтальонов и он не собирается запрещать такое «кредитование». Эта услуга может стать официальной: «Когда заработает банк, будет просто официальный овердрафт».

Справка Finance.ua Хотя практику «на тетрадь» трудно назвать кредитом, но она действительно существует в селах. Насколько она распространена, неизвестно. Также неизвестно, действительно ли почтовый банк будет кредитовать пенсионеров.

100% бронирование сотрудников

Смелянский заявляет, что «Укрпочта» имеет право бронировать всех военнообязанных мужчин: «Нам предоставили бронирование не за то, что мы Укрпочта, а за то, что мы военная инфраструктура. У нас есть контракт с Минобороны на распространение повесток».

В то же время плата за бронирование достаточно высокая для компании. По словам Смелянского, поэтому им почти еженедельно поджигают отделения: «Мы за это бронирование пострадали, ведь никто не говорит, сколько нам палят отделений и сколько мы их ремонтируем. Это уже на миллионы гривен».

Справка Finance.ua «Укрпочта» бронирует военнообязанных мужчин, о чем прямо указано в описаниях вакансий компании. Однако насколько правдивы тезисы о почти еженедельных поджогах — неизвестно.

Роботы на складах «Укрпочты»

«Укрпочта» имеет 24 роботизированных сортировочных центра, на которых автоматически сортируют посылки. Это позволило значительно сократить время на обработку. Роботы сортируют до 4 тысяч больших посылок в час и до 8 тысяч мелких. Эффективность сортировщиков-людей в разы хуже — 600 посылок в час.

В будущем роботы будут сортировать газеты и письма: Мы очень много инвестируем. Впервые в истории «Укрпочты» газеты будут сортироваться роботами. Мы понимаем, что количество писем будет уменьшаться, поэтому чтобы удерживать прибыльность, мы должны снизить стоимость этой услуги. Робот зарплату не просит".

Справка Finance.ua Компания действительно инвестировала в роботизированные сортировочные центры, которые уже работают и значительно превышают эффективность ручной обработки. Его обещание об автоматизации сортировки газет и писем также выглядит реалистично.

Пункты выдачи посылок в кафе, магазинах и на АЗС

Игорь Смелянский рассказал «Интерфакс-Украина», что «Укрпочта» планирует запустить агентские точки по выдаче посылок, которые будут работать в магазинах, кафе, АЗС и других местах обслуживания.

По его словам, уже есть девять пилотных точек в Киеве. После анализа качества услуги «Укрпочта» начнет массовое привлечение партнеров по всей стране. Это планируется сделать в конце I квартала 2026 года.

Оплата доставки и управление посылкой в ​​приложении

Совсем скоро клиенты Укрпочты смогут пользоваться тем же функционалом, который предлагает приложение Новой почты. Эти функции доработают до конца зимы.

«До конца февраля мы доработаем возможность оплатить посылку и управлять ее доставкой. Будет точно, как в Новой почте», ― сказал Смелянский.

Почтальоны с POS-терминалами

Еще один способ улучшить сервис для клиентов — предоставить почтальонам миникомпьютеры с POS-терминалами, которые позволят платить услуги картой даже в условиях отключения света. Их планируют выдать почтальонам к лету 2026 года.

«Они держат до 8 часов без электричества, плюс мы покупаем павербанки, которые дадут дополнительную возможность работать… Эти миникомпьютеры уже приобретены, мы только дорабатываем софт», — сказал Смелянский.

Доставка продуктов из АТБ

13 ноября 2025 года Смелянский сообщил , что продукты из АТБ можно заказать на любое отделение «Укрпочты»: «Сегодня два лидера рынка — «АТБ-Маркет» и «Укрпочта» ― объявляют о старте совместной акции: бесплатная доставка продуктов с сайта АТБ в любой из 9+2.

Акция длилась до 30 ноября. Сейчас в интернет-магазине и АТБ нет возможности выбрать способ доставки продуктов через «Укрпочту».

Справка Finance.ua Совместная акция АТБ и «Укрпочты» стала возможностью заказать продукты по доступной цене с бесплатной доставкой для тысяч украинцев, в том числе для тех, кто живет в отдаленных селах. Но сейчас эта функция недоступна.

Средний возраст автопарка снизился до 5 лет

«Когда в 2016 году в „Укрпочту“ пришла новая команда, средний возраст автопарка компании составлял 17−18 лет. Автомобили, которые чаще стояли на ремонте, чем работали на маршрутах замедляли работу почты и были предметом шуток в соцсетях. Сегодня мы распродаем остатки этого хлама на аукционах, а средний возраст автопарка после передачи новой партии автомобилей составит всего 5 лет — то есть на уровне мировых стандартов», ― написал Смелянский в соцсетях.

30 апреля 2024 года Смелянский сообщил в соцсетях, что «Укрпочта» будет продавать старые транспортные средства и анонсировал первые аукционы «автохлама»: «Мы выставляем на „Prozorro.Продаже“ 531 авто, в основном 90-х и 2000-х годов, (на что я надеюсь) попадут волонтеры, и после ремонта и переборки 3−4 авто в 1 на ходу, помогут ВСУ там, где это нужно».

На следующий день Смелянский отчитался о результатах первых аукционов, на которых Укрпочте удалось выручить на 60% больше запланированного.

Вторая часть продаж транспортных мероприятий была анонсирована 2 декабря 2025 года. За 716 автомобилей «Укрпочта» выторговала 9 млн грн.

У компании осталось около 250 транспортных средств, которые она планирует продать. «У нас осталась последняя партия — где-то 250 авто, на продажу которых мы сейчас получаем разрешение акционера, и с огромным удовольствием вскоре начнем последний аукцион по продаже этих раритетов», — написал Смелянский.

Выдача посылок за 30−45 секунд

Смелянский рассказал в интервью «Экономической правде», что с сентября 2025 года в отделениях «Укрпочты» запустили экспресс-окно для быстрого получения доставки: «Мы с сентября запустили экспресс-окно, сделали новую систему выдачи посылок — 42 секунды».

Экспресс-окна — это специализированные кассы, обозначенные желто-черной табличкой. Они есть только в городских отделениях с двумя кассами и более, и приспособлены специально для выдачи и отправки посылок и писем, а также получения наложенных платежей.

Стандарт подачи посылки ― 42 секунды, а общее время обслуживания в экспресс-окне около 2−3 минут. Пока это тестовый запуск, охвативший 1500 отделений.

Справка Finance.ua Экспресс-окна действительно запущены в некоторых отделениях. Однако отзывы пользователей соцсетей свидетельствуют, что появление нового сервиса не всегда ускоряет получение или отправку посылок/писем.

Увольнение из «Укрпочты»

Тему увольнения Смелянского неоднократно поднимали во время интервью. Топ-менеджер сказал, что хочет уйти после завершения контракта (его продлили до трех месяцев после дня победы — Авт.). Важное условие — открытие почтобанка.

«Есть план реализовать банк, потому что это последнее, что мне осталось. Я буду уверен, что когда мы его реализуем, „Укрпочта“ останется независимой компанией на много-много лет», ― сказал Смелянский в интервью «Экономической правде».

А еще топ-менеджер рассказал, что хотел бы показать пример, как нужно уходить с должности: «Я когда-то говорил, что я показал пример, как надо приходить на должность: был открыт конкурс, меня выбрали. Я хочу показать пример, как нужно уходить с должности. Не надо сидеть, пока тебя ногами вынесут».

