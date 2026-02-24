Ноутбук дома или смена в цеху — кто в Украине может работать удаленно Сегодня 20:03 — Личные финансы

Девушка работает из дома за ноутбуком

Миллионы украинцев сейчас вынуждены работать в условиях отключений, тревог и нестабильности. Для части людей спасительным форматом стала удаленная работа — с ноутбуком, подключенным к повербанку, и чашкой горячего напитка.

Впрочем, для большинства работников такой вариант остается недостижимым: их присутствие на рабочем месте обязательно даже в сложные времена.

Со ссылкой на Госслужбу занятости рассказываем, какие специалисты могут работать удаленно.

Руководители и госслужащие: теоретически возможно, практически — сложно

Большинство профессий невозможно переместить из офиса, цеха, линии производства или другого служебного помещения в домашние условия.

Часть управленцев и государственных служащих могут выполнять отдельные задачи дистанционно. Однако большинство их работы связано с личными встречами, переговорами, совещаниями и сессиями. Поэтому полный переход в онлайн для этой категории — скорее исключение, чем правило.

Профессионалы

В этой группе ситуация разнится. Врачи, работники лабораторий и специалисты по контролю качества вынуждены оставаться на рабочих местах из-за специфики оборудования и необходимости личного присутствия.

В то же время, ІТ-специалисты, математики, инженеры, архитекторы, финансисты, репетиторы, психологи и представители творческих профессий могут сохранять эффективность и в дистанционном формате.

Специалисты технических направлений

Около двух третей технических специальностей не предусматривают работу из дома. Это строители, электрики, механики, операторы производственного оборудования, работники пищевой промышленности.

Дизайнеры, чертежники, специалисты по компьютерной графике, администраторы сайтов или звукорежиссеры часто могут договориться о дистанционном формате.

Технические служащие практически все являются стационарными работниками и удаленная работа у них редко возможна. Среди них секретари, служащие на складах, кассиры в банках, дежурные, архивариусы, паспортисты, почтальоны или парковщики. Однако даже здесь есть профессии, которым подходит удаленная работа, это: переписчики нот по Брайлю, подборщики справочного и информационного материала, составители кинопрограмм, корректоры или операторы электронно-коммуникационных услуг.

Работники сферы торговли и услуг

В сфере услуг многие профессии остаются привязанными к месту работы — бармены, парикмахеры, охранники, продавцы оффлайн-магазинов.

Однако развитие цифровых сервисов позволило части специалистов перейти в Интернет: продавцы интернет-магазинов, консультанты, администраторы онлайн-платформ могут работать дистанционно.

Рабочие профессии

Работники добывающей отрасли, строители, сварщики, горняки, работники складов и транспорта не могут перейти на дистанционный формат. Их работа связана с оборудованием, производством или физическим трудом.

В то же время некоторые ремесленники, например швеи или вышивальщицы, могут выполнять часть заказов дома.

Большинство украинцев работают оффлайн

Несмотря на развитие технологий, большинство профессий в Украине остаются стационарными. Это люди, которые работают с людьми и для людей — в больницах, производствах, магазинах, на стройках и службах сервиса.

«Таким образом, мы видим, что у большинства профессий в Украине нет перспектив на переход в режим онлайн. Их будни — это работа с людьми и для людей. Даже в непростые времена они способны на своих плечах удерживать экономику нашей страны», — подытожили в Госслужбе занятости.

