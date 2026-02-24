0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования

Личные финансы
37
В Украине изменяют правила оплаты труда во внешкольном образовании
В Украине изменяют правила оплаты труда во внешкольном образовании
Верховная Рада 24 февраля в целом одобрила законопроект № 14323, который позволит повышать зарплаты работникам заведений внешкольного образования.
Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

Что предусматривает закон

Документ направлен на расширение финансовой автономии учредителей государственных и коммунальных заведений внешкольного образования в сфере оплаты труда.
Закон предоставляет право учредителям заведений:
  • устанавливать должностные оклады работникам в размерах, превышающих показатели, определенные Кабинетом Министров Украины;
  • определять доплаты, надбавки и денежные вознаграждения сверх установленных правительством норм;
  • вводить дополнительные виды материального стимулирования за счет собственных бюджетных поступлений.

Цель изменений

Реализация закона направлена ​​на повышение социальных гарантий, престижность и мотивацию труда работников внешкольного образования и создание условий для привлечения и содержания квалифицированных кадров, а также повышение качества образовательных услуг.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в ряде украинских общин педагоги не получили надбавку к заработной плате по техническим причинам. Проблема будет решена в ближайшее время, заявлял министр образования и науки Украины Оксен Лесовой.
С 1 января 2026 г. зарплаты должны быть повышены на 30%. Речь именно о должностных окладах работников учреждений общего среднего образования, внешкольного, дошкольного образования, преподавателей профессиональных училищ и колледжей.
Со своей стороны, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что в бюджетах местных общин недостаточно ресурсов для выполнения правительственного решения о повышении зарплат педагогам и социальным работникам.
По материалам:
Finance.ua
Верховная РадаЗаконопроектыЗарплата
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems