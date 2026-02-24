Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Верховная Рада 24 февраля в целом одобрила законопроект № 14323, который позволит повышать зарплаты работникам заведений внешкольного образования.
Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.
Что предусматривает закон
Документ направлен на расширение финансовой автономии учредителей государственных и коммунальных заведений внешкольного образования в сфере оплаты труда.
Закон предоставляет право учредителям заведений:
- устанавливать должностные оклады работникам в размерах, превышающих показатели, определенные Кабинетом Министров Украины;
- определять доплаты, надбавки и денежные вознаграждения сверх установленных правительством норм;
- вводить дополнительные виды материального стимулирования за счет собственных бюджетных поступлений.
Цель изменений
Реализация закона направлена на повышение социальных гарантий, престижность и мотивацию труда работников внешкольного образования и создание условий для привлечения и содержания квалифицированных кадров, а также повышение качества образовательных услуг.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в ряде украинских общин педагоги не получили надбавку к заработной плате по техническим причинам. Проблема будет решена в ближайшее время, заявлял министр образования и науки Украины Оксен Лесовой.
С 1 января 2026 г. зарплаты должны быть повышены на 30%. Речь именно о должностных окладах работников учреждений общего среднего образования, внешкольного, дошкольного образования, преподавателей профессиональных училищ и колледжей.
Со своей стороны, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что в бюджетах местных общин недостаточно ресурсов для выполнения правительственного решения о повышении зарплат педагогам и социальным работникам.
