Компенсация автогражданки ветеранам теперь доступна даже для неактивных полисов: как подать заявление
Ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны могут подать заявление на компенсацию полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО), даже если договор уже неактивный. Речь идет о полисах, заключенных с 1 января 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
Компенсация будет действовать в течение трех месяцев для льготных договоров, срок действия которых уже истек.
По условиям программы 50% стоимости полиса компенсирует страховая компания, другую половину возвращает государство.
Кто может подать заявление
Подать заявку могут ветераны, а также люди с инвалидностью в результате войны, если:
- имеющееся удостоверение ветерана в Дії (УБД или ЛИВВ);
- исполнилось 18 лет или больше;
- РНУКНП верифицирован;
- договор автогражданки заключен после 1 января 2025 года с использованием ветеранской льготы;
- автомобиль не используется для бизнеса или перевозок;
- объем двигателя — до 2500 см³ или электродвигатель — до 100 кВт.
Компенсация не предоставляется, если договор заключен без льготной скидки для ветеранов или если автомобиль был продан.
Как подать заявление
Чтобы получить компенсацию, необходимо:
- Обновить приложение и авторизироваться в «Дії».
- Выбрать раздел «Сервисы» → «Ветеран PRO».
- Перейти к услуге «Компенсация автогражданки».
- Выбрать льготный договор (данные подтягиваются автоматически).
- Указать «Дія.Карту» для зачисления средств или открыть ее в одном из банков-партнеров.
В Министерстве по делам ветеранов добавили, что если договор не находит, вероятно, необходимо обновить информацию о категории страхователя.
Если появилось сообщение:
«По данным МТСБУ, у вас нет ни одного льготного договора автогражданки, по которому можно подать заявление, или его срок действия истек», нужно:
- Проверить срок действия договора.
- Проверить данные своего договора по QR-коду: Ваш налоговый номер, VIN вашего авто, категорию льготы.
- При необходимости обратиться в страховую компанию для уточнения или корректировки информации.
- Подать заявление через «Ветеран PRO» в приложении Дія.
Если появилось сообщение:
«По данным ЕГРТС у вас нет ни одного авто в собственности, по которому был заключен льготный договор автогражданки», необходимо:
- Обратиться в техническую поддержку Дія для уточнения информации.
- При необходимости обратиться в Сервисный центр МВД для проверки в реестре информации о вашем авто.
- Подать заявление через «Ветеран PRO» в приложении Дія после исправления данных о вашем автомобиле.
Напомним, в декабре прошлого года в приложении «Діїя» появилась новая услуга для ветеранов ВСУ — компенсация автогражданки. Воспользоваться услугой могут ветераны, оформившие в 2025 году льготную автогражданку. Государство компенсирует стоимость полиса непосредственно через приложение Дія.
Компенсация доступна для авто с объемом двигателя до 2500 см³ или для электромобилей мощностью до 100 кВт. Транспортное средство не должно использоваться для такси или грузовых перевозок.
