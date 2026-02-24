0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Компенсация автогражданки ветеранам теперь доступна даже для неактивных полисов: как подать заявление

Личные финансы
26
Подать заявление о компенсации автогражданки можно, даже если полис уже неактивен
Подать заявление о компенсации автогражданки можно, даже если полис уже неактивен
Ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны могут подать заявление на компенсацию полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО), даже если договор уже неактивный. Речь идет о полисах, заключенных с 1 января 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
Компенсация будет действовать в течение трех месяцев для льготных договоров, срок действия которых уже истек.
По условиям программы 50% стоимости полиса компенсирует страховая компания, другую половину возвращает государство.

Кто может подать заявление

Подать заявку могут ветераны, а также люди с инвалидностью в результате войны, если:
  • имеющееся удостоверение ветерана в Дії (УБД или ЛИВВ);
  • исполнилось 18 лет или больше;
  • РНУКНП верифицирован;
  • договор автогражданки заключен после 1 января 2025 года с использованием ветеранской льготы;
  • автомобиль не используется для бизнеса или перевозок;
  • объем двигателя — до 2500 см³ или электродвигатель — до 100 кВт.
Компенсация не предоставляется, если договор заключен без льготной скидки для ветеранов или если автомобиль был продан.

Как подать заявление

Чтобы получить компенсацию, необходимо:
  1. Обновить приложение и авторизироваться в «Дії».
  2. Выбрать раздел «Сервисы» → «Ветеран PRO».
  3. Перейти к услуге «Компенсация автогражданки».
  4. Выбрать льготный договор (данные подтягиваются автоматически).
  5. Указать «Дія.Карту» для зачисления средств или открыть ее в одном из банков-партнеров.
В Министерстве по делам ветеранов добавили, что если договор не находит, вероятно, необходимо обновить информацию о категории страхователя.
Если появилось сообщение:
«По данным МТСБУ, у вас нет ни одного льготного договора автогражданки, по которому можно подать заявление, или его срок действия истек», нужно:
  1. Проверить срок действия договора.
  2. Проверить данные своего договора по QR-коду: Ваш налоговый номер, VIN вашего авто, категорию льготы.
  3. При необходимости обратиться в страховую компанию для уточнения или корректировки информации.
  4. Подать заявление через «Ветеран PRO» в приложении Дія.
Если появилось сообщение:
«По данным ЕГРТС у вас нет ни одного авто в собственности, по которому был заключен льготный договор автогражданки», необходимо:
  1. Обратиться в техническую поддержку Дія для уточнения информации.
  2. При необходимости обратиться в Сервисный центр МВД для проверки в реестре информации о вашем авто.
  3. Подать заявление через «Ветеран PRO» в приложении Дія после исправления данных о вашем автомобиле.
Напомним, в декабре прошлого года в приложении «Діїя» появилась новая услуга для ветеранов ВСУ — компенсация автогражданки. Воспользоваться услугой могут ветераны, оформившие в 2025 году льготную автогражданку. Государство компенсирует стоимость полиса непосредственно через приложение Дія.
Компенсация доступна для авто с объемом двигателя до 2500 см³ или для электромобилей мощностью до 100 кВт. Транспортное средство не должно использоваться для такси или грузовых перевозок.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДияСтрахованиеАвтострахованиеАвтогражданка
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems