Компенсация автогражданки ветеранам теперь доступна даже для неактивных полисов: как подать заявление Сегодня 15:33 — Личные финансы

Подать заявление о компенсации автогражданки можно, даже если полис уже неактивен

Ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны могут подать заявление на компенсацию полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО), даже если договор уже неактивный. Речь идет о полисах, заключенных с 1 января 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

Компенсация будет действовать в течение трех месяцев для льготных договоров, срок действия которых уже истек.

По условиям программы 50% стоимости полиса компенсирует страховая компания, другую половину возвращает государство.

Кто может подать заявление

Подать заявку могут ветераны, а также люди с инвалидностью в результате войны, если:

имеющееся удостоверение ветерана в Дії (УБД или ЛИВВ);

исполнилось 18 лет или больше;

РНУКНП верифицирован;

договор автогражданки заключен после 1 января 2025 года с использованием ветеранской льготы;

автомобиль не используется для бизнеса или перевозок;

объем двигателя — до 2500 см³ или электродвигатель — до 100 кВт.

Компенсация не предоставляется, если договор заключен без льготной скидки для ветеранов или если автомобиль был продан.

Как подать заявление

Чтобы получить компенсацию, необходимо:

Обновить приложение и авторизироваться в «Дії». Выбрать раздел «Сервисы» → «Ветеран PRO». Перейти к услуге «Компенсация автогражданки». Выбрать льготный договор (данные подтягиваются автоматически). Указать «Дія.Карту» для зачисления средств или открыть ее в одном из банков-партнеров.

В Министерстве по делам ветеранов добавили , что если договор не находит, вероятно, необходимо обновить информацию о категории страхователя.

Если появилось сообщение:

«По данным МТСБУ, у вас нет ни одного льготного договора автогражданки, по которому можно подать заявление, или его срок действия истек», нужно:

Проверить срок действия договора. Проверить данные своего договора по QR-коду: Ваш налоговый номер, VIN вашего авто, категорию льготы. При необходимости обратиться в страховую компанию для уточнения или корректировки информации. Подать заявление через «Ветеран PRO» в приложении Дія.

Если появилось сообщение:

«По данным ЕГРТС у вас нет ни одного авто в собственности, по которому был заключен льготный договор автогражданки», необходимо:

Обратиться в техническую поддержку Дія для уточнения информации. При необходимости обратиться в Сервисный центр МВД для проверки в реестре информации о вашем авто. Подать заявление через «Ветеран PRO» в приложении Дія после исправления данных о вашем автомобиле.

Напомним, в декабре прошлого года в приложении «Діїя» появилась новая услуга для ветеранов ВСУ — компенсация автогражданки. Воспользоваться услугой могут ветераны, оформившие в 2025 году льготную автогражданку. Государство компенсирует стоимость полиса непосредственно через приложение Дія.

Компенсация доступна для авто с объемом двигателя до 2500 см³ или для электромобилей мощностью до 100 кВт. Транспортное средство не должно использоваться для такси или грузовых перевозок.

