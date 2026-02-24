Блокирование счетов и долги: на что чаще всего жаловались украинцы НБУ Сегодня 16:02 — Личные финансы

Чаще всего клиенты банков и финучреждений обращаются по поводу урегулирования просроченной задолженности и блокирования счетов

Национальный банк Украины опубликовал отчет о работе с обращениями граждан в 2025 году. Чаще всего граждане обращаются по поводу урегулирования просроченной задолженности и блокирования счетов.

В течение года регулятор получил и обработал 61 000 письменных и устных обращений.

Сколько письменных обращений поступило

В 2025 году НБУ обработал 28 440 письменных обращений. Из них:

4 214 — касательно государственных банков;

3 957 — касательно частных банков;

1012 — касательно банков иностранных банковских групп;

11 716 — касательно финансовых компаний;

1 473 — касательно страховщиков;

1509 — касательно коллекторских компаний.

В 2025 году НБУ получил и обработал почти 61 тысячу обращений потребителей

Основные проблемы в письменных обращениях

Вопрос касательно банков

Чаще всего граждане обращались по следующим причинам:

блокирование и аресты счетов — 2 409 обращений;

мошенничество — 1284;

кредитование в банках — 1140;

проблемы с переводами — 1027;

урегулирование просроченной задолженности — 527.

Количество письменных обращений было постоянным в течение 1−3 кварталов, но несколько увеличилось в 4 квартале

Вопросы по небанковским учреждениям

Среди обращений касательно небанковского сектора наиболее распространенными были:

урегулирование просроченной задолженности — 7388 обращений;

кредитование в небанковских финансовых учреждениях — 1598;

кредитование военнослужащих — 1385;

невыплата страхового возмещения — 716;

выплата страхового возмещения не в полном объеме — 508.

Устные обращения

В 2025 году НБУ обработал 32 486 устных обращений.

Чаще всего граждане обращались по следующим вопросам:

блокировка и аресты счетов — 4 014 обращений (12%);

урегулирование просроченных долгов — 3 639 (11%);

предоставление информации о состоянии рассмотрения обращений — 3388 (10%);

невозможность снять или обменять валюту — 2 210 (7%).

Больше всего обращений в контакт-центр поступило в 1 квартале, меньше всего — в 3 квартале

Блокирование счетов

В НБУ чаще всего обращаются по поводу блокирования банками счетов клиентов и одностороннего расторжения деловых отношений.

Как поясняет регулятор, такие решения банки принимаются в случае обнаружения подозрительных финансовых операций или операций, не соответствующих имеющейся в банке информации о клиенте и его деятельности. В рамках внутреннего финансового мониторинга банк может потребовать дополнительные документы, информацию или пояснения.

Если клиент не предоставляет запрашиваемые материалы, банк может заблокировать счет и принять решение о прекращении обслуживания.

Алгоритм действий клиента

Предоставить банку запрашиваемые документы и объяснения для опровержения подозрений и пересмотра решения. Если банк не посылал запросов, обратиться непосредственно в учреждение для выяснения причин блокировки. В случае несогласия с решением банка подать жалобу в НБУ.

Нарушения при урегулировании просроченной задолженности

НБУ также часто получает обращения о нарушении законодательства финансовыми и коллекторскими компаниями.

Заявители сообщают, что при первом взаимодействии представители учреждений игнорируют запрет третьего лица на контакт с ним, используют персональные данные без согласия, совершают звонки в выходные дни, контактируют с лицами, не предусмотренными договором о потребительском кредите.

Алгоритм действий потребителя

Выяснить наименование учреждения, осуществляющего взаимодействие, и зафиксировать нарушения: сделать скриншоты сообщений и журнала звонков, записать разговоры. Подать письменную жалобу руководству учреждения. Если нарушение не устранено или обращение оставлено без ответа, обратиться в НБУ с собранными доказательствами.

