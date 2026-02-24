0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Блокирование счетов и долги: на что чаще всего жаловались украинцы НБУ

Личные финансы
21
Чаще всего клиенты банков и финучреждений обращаются по поводу урегулирования просроченной задолженности и блокирования счетов
Чаще всего клиенты банков и финучреждений обращаются по поводу урегулирования просроченной задолженности и блокирования счетов
Национальный банк Украины опубликовал отчет о работе с обращениями граждан в 2025 году. Чаще всего граждане обращаются по поводу урегулирования просроченной задолженности и блокирования счетов.
В течение года регулятор получил и обработал 61 000 письменных и устных обращений.

Сколько письменных обращений поступило

В 2025 году НБУ обработал 28 440 письменных обращений. Из них:
  • 4 214 — касательно государственных банков;
  • 3 957 — касательно частных банков;
  • 1012 — касательно банков иностранных банковских групп;
  • 11 716 — касательно финансовых компаний;
  • 1 473 — касательно страховщиков;
  • 1509 — касательно коллекторских компаний.
В 2025 году НБУ получил и обработал почти 61 тысячу обращений потребителей
В 2025 году НБУ получил и обработал почти 61 тысячу обращений потребителей, bank.gov.ua

Основные проблемы в письменных обращениях

Вопрос касательно банков

Чаще всего граждане обращались по следующим причинам:
  • блокирование и аресты счетов — 2 409 обращений;
  • мошенничество — 1284;
  • кредитование в банках — 1140;
  • проблемы с переводами — 1027;
  • урегулирование просроченной задолженности — 527.
Количество письменных обращений было постоянным в течение 1−3 кварталов, но несколько увеличилось в 4 квартале
Количество письменных обращений было постоянным в течение 1−3 кварталов, но несколько увеличилось в 4 квартале, bank.gov.ua

Вопросы по небанковским учреждениям

Среди обращений касательно небанковского сектора наиболее распространенными были:
  • урегулирование просроченной задолженности — 7388 обращений;
  • кредитование в небанковских финансовых учреждениях — 1598;
  • кредитование военнослужащих — 1385;
  • невыплата страхового возмещения — 716;
  • выплата страхового возмещения не в полном объеме — 508.

Устные обращения

В 2025 году НБУ обработал 32 486 устных обращений.
Чаще всего граждане обращались по следующим вопросам:
  • блокировка и аресты счетов — 4 014 обращений (12%);
  • урегулирование просроченных долгов — 3 639 (11%);
  • предоставление информации о состоянии рассмотрения обращений — 3388 (10%);
  • невозможность снять или обменять валюту — 2 210 (7%).
Больше всего обращений в контакт-центр поступило в 1 квартале, меньше всего — в 3 квартале
Больше всего обращений в контакт-центр поступило в 1 квартале, меньше всего — в 3 квартале, bank.gov.ua

Блокирование счетов

В НБУ чаще всего обращаются по поводу блокирования банками счетов клиентов и одностороннего расторжения деловых отношений.
Как поясняет регулятор, такие решения банки принимаются в случае обнаружения подозрительных финансовых операций или операций, не соответствующих имеющейся в банке информации о клиенте и его деятельности. В рамках внутреннего финансового мониторинга банк может потребовать дополнительные документы, информацию или пояснения.
Если клиент не предоставляет запрашиваемые материалы, банк может заблокировать счет и принять решение о прекращении обслуживания.

Алгоритм действий клиента

  1. Предоставить банку запрашиваемые документы и объяснения для опровержения подозрений и пересмотра решения.
  2. Если банк не посылал запросов, обратиться непосредственно в учреждение для выяснения причин блокировки.
  3. В случае несогласия с решением банка подать жалобу в НБУ.

Нарушения при урегулировании просроченной задолженности

НБУ также часто получает обращения о нарушении законодательства финансовыми и коллекторскими компаниями.
Заявители сообщают, что при первом взаимодействии представители учреждений игнорируют запрет третьего лица на контакт с ним, используют персональные данные без согласия, совершают звонки в выходные дни, контактируют с лицами, не предусмотренными договором о потребительском кредите.

Алгоритм действий потребителя

  1. Выяснить наименование учреждения, осуществляющего взаимодействие, и зафиксировать нарушения: сделать скриншоты сообщений и журнала звонков, записать разговоры.
  2. Подать письменную жалобу руководству учреждения.
  3. Если нарушение не устранено или обращение оставлено без ответа, обратиться в НБУ с собранными доказательствами.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems