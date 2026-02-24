Блокирование счетов и долги: на что чаще всего жаловались украинцы НБУ
Национальный банк Украины опубликовал отчет о работе с обращениями граждан в 2025 году. Чаще всего граждане обращаются по поводу урегулирования просроченной задолженности и блокирования счетов.
В течение года регулятор получил и обработал 61 000 письменных и устных обращений.
Сколько письменных обращений поступило
В 2025 году НБУ обработал 28 440 письменных обращений. Из них:
- 4 214 — касательно государственных банков;
- 3 957 — касательно частных банков;
- 1012 — касательно банков иностранных банковских групп;
- 11 716 — касательно финансовых компаний;
- 1 473 — касательно страховщиков;
- 1509 — касательно коллекторских компаний.
Основные проблемы в письменных обращениях
Вопрос касательно банков
Чаще всего граждане обращались по следующим причинам:
- блокирование и аресты счетов — 2 409 обращений;
- мошенничество — 1284;
- кредитование в банках — 1140;
- проблемы с переводами — 1027;
- урегулирование просроченной задолженности — 527.
Вопросы по небанковским учреждениям
Среди обращений касательно небанковского сектора наиболее распространенными были:
- урегулирование просроченной задолженности — 7388 обращений;
- кредитование в небанковских финансовых учреждениях — 1598;
- кредитование военнослужащих — 1385;
- невыплата страхового возмещения — 716;
- выплата страхового возмещения не в полном объеме — 508.
Устные обращения
В 2025 году НБУ обработал 32 486 устных обращений.
Чаще всего граждане обращались по следующим вопросам:
- блокировка и аресты счетов — 4 014 обращений (12%);
- урегулирование просроченных долгов — 3 639 (11%);
- предоставление информации о состоянии рассмотрения обращений — 3388 (10%);
- невозможность снять или обменять валюту — 2 210 (7%).
Блокирование счетов
В НБУ чаще всего обращаются по поводу блокирования банками счетов клиентов и одностороннего расторжения деловых отношений.
Как поясняет регулятор, такие решения банки принимаются в случае обнаружения подозрительных финансовых операций или операций, не соответствующих имеющейся в банке информации о клиенте и его деятельности. В рамках внутреннего финансового мониторинга банк может потребовать дополнительные документы, информацию или пояснения.
Если клиент не предоставляет запрашиваемые материалы, банк может заблокировать счет и принять решение о прекращении обслуживания.
Алгоритм действий клиента
- Предоставить банку запрашиваемые документы и объяснения для опровержения подозрений и пересмотра решения.
- Если банк не посылал запросов, обратиться непосредственно в учреждение для выяснения причин блокировки.
- В случае несогласия с решением банка подать жалобу в НБУ.
Нарушения при урегулировании просроченной задолженности
НБУ также часто получает обращения о нарушении законодательства финансовыми и коллекторскими компаниями.
Заявители сообщают, что при первом взаимодействии представители учреждений игнорируют запрет третьего лица на контакт с ним, используют персональные данные без согласия, совершают звонки в выходные дни, контактируют с лицами, не предусмотренными договором о потребительском кредите.
Алгоритм действий потребителя
- Выяснить наименование учреждения, осуществляющего взаимодействие, и зафиксировать нарушения: сделать скриншоты сообщений и журнала звонков, записать разговоры.
- Подать письменную жалобу руководству учреждения.
- Если нарушение не устранено или обращение оставлено без ответа, обратиться в НБУ с собранными доказательствами.
