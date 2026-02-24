Обзор рассрочок в 2026: что предлагают банки Сегодня 09:50 — Личные финансы

Рассрочки от украинских банков, источник фото: pixabay

Что делать, если возникла необходимость приобрести ценный товар, а необходимой суммы пока нет? В таких случаях банки предлагают удобный финансовый инструмент — рассрочку.

Рассрочка — это способ оплаты, при котором общая стоимость товара распределяется на несколько равных или определенных частей. Покупатель уплачивает их постепенно, в установленные сроки, обычно ежемесячно в течение определенного периода.

Некоторые банки вообще предлагают своим клиентам бесплатные рассрочки (за которые ничего или почти ничего не нужно переплачивать. — Ред.). Finance.ua изучил предложения разных банков и подобрал несколько бесплатных (или почти бесплатных) рассрочок.

Рассрочка «Платы по частям» от àбанк

Плати частями от àбанк

Максимальная сумма рассрочки по сервису « Платы по частям » от àбанк может составлять до 200 тыс. грн. Лимит рассчитывается индивидуально для каждого клиента, что позволяет учитывать его реальную финансовую способность.

На доступную сумму влияют, в частности:

кредитная история клиента;

уровень и стабильность доходов;

финансовая дисциплина и активность использования продуктами банка;

имеющиеся кредитные обязательства.

Персонализированный подход позволяет клиентам с хорошей платежной историей получать более высокие лимиты, что выгодно отличает продукт от стандартных кредитных решений.

Срок кредитования составляет до 24 месяцев, то есть большую сумму можно разбить на 25 платежей. Первый платеж — в момент покупки. Процентная ставка — лишь 0,00001% годовых, то есть клиент, оформляя такую ​​рассрочку, ничего не переплачивает.

Рассрочка «Платы по частям» не имеет никаких скрытых комиссий: клиент сразу видит размер ежемесячного платежа и все условия.

Решение о предоставлении рассрочки принимается мгновенно, при этом никакие дополнительные документы не нужны.

Оформить рассрочку «Платы по частям» можно как в тысячах оффлайн магазинах — партнерах àбанк, так и в онлайн-магазинах.

Следует отметить также возможность досрочного погашения рассрочки без дополнительных комиссий. В случае же, если клиент упускает возможность своевременно осуществлять платежи (по болезни, травмированию или потере работы), банк предлагает на выбор несколько разных путей решения проблемы. Например, при оформлении рассрочки можно подключить услугу «Кредитная защита», и тогда страховая компания может полностью или частично погасить задолженность за клиента, снимающего финансовое давление в сложный период.

Рассрочка «Покупка по частям» от monobank

Рассрочку под названием «Покупка по частям» предлагает monobank . Оформить ее можно в магазинах-партнерах monobank, разбив сумму платежа на несколько частей — от 3 до 25. Количество платежей определяет магазин-партнер банка.

Существует возможность увеличения количества платежей, сделав таким образом рассрочку более длинной, чем предлагает магазин. Однако такой вариант уже потребует от клиента дополнительной оплаты.

Есть возможность досрочного погашения рассрочки. В то же время, никаких дополнительных комиссий клиент платить не будет.

Можно увеличить количество платежей по сравнению с вариантом, предлагаемым магазином. В этом случае будет дополнительная комиссия в размере от 0,27 до 1,61% от суммы в зависимости от условий магазина и того, насколько вы увеличиваете количество платежей.

«Легкая рассрочка» от Сенс Банк

Два варианта рассрочок предлагает своим клиентам Сенс Банк. Первый — «Легкая рассрочка», по содержанию аналогичная предложению от monobank. Оформить ее можно при покупке товаров в сетях магазинов-партнеров Сенс Банк на срок до 24 месяцев под 0,01% годовых.

Второй вариант — «Мгновенная рассрочка», возможность перевести в рассрочку любую покупку на сумму от 500 грн.

Сенс Банк периодически проводит акции, во время которых можно оформить такую ​​рассрочку без ежемесячной комиссии сроком до 3-х месяцев. С 1 октября 2025 по 31 декабря 2026 года для владельцев кредитных карт Red 2.0, Red Cash и «Максимум наличные» доступно акционное предложение по оформлению рассрочки на покупку от 1 тыс. грн пользуясь из кредитных средств без ежемесячной комиссии и сроком на 3 месяца.

Рассрочка «Оплачивайте по частям» от ПУМБ

Рассрочка «Оплачивайте по частям» от ПУМБ очень напоминает по своим условиям «Покупку по частям» от monobank. Ее предлагают оформить в магазинах-партнерах ПУМБ. Сумма кредита составляет от 500 до 300 тыс. грн, а срок от 3 до 24 месяцев.

Отличие этой рассрочки от предложения monobank состоит в том, что в день покупки товара ничего платить не нужно. Первый платеж выплачивается через месяц. Кроме того, если в вышеперечисленных случаях очередной платеж списывается непосредственно с кредитного лимита, то в варианте от ПУМБ необходимо будет внести его на специальный счет. Если это не сделать вовремя, банк спишет его с кредитных средств, но за это возьмет с клиента дополнительную комиссию.

«Оплата дольками» от Банк Власный Рахунок

Если вы являетесь постоянным покупателем в сети магазинов «Сильпо» и имеете карту Банк Власный Рахунок , то на кассе самообслуживания при оплате приобретенных продуктов можно оформить рассрочку на сумму от 1 тыс. грн сроком на 3 месяца. Рассрочка называется «Оплата дольками». Платеж распределяется на 3 равные части: первая списывается с карты сразу, а две следующие — в течение следующих двух месяцев.

Недостаток такой рассрочки состоит в том, что оформить ее можно только в сети магазинов «Сильпо» и сроком на 3 месяца: на более длительный срок подобная рассрочка недоступна.

Выводы

Итак. Все рассмотренные выше рассрочки позволяют приобрести необходимые товары без значительной единовременной финансовой нагрузки. Они помогают рационально распределить затраты во времени и сделать покупку более доступной. В то же время, перед оформлением следует внимательно ознакомиться с условиями договора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.