Когда спрашивать о желаемой зарплате на собеседовании

Собеседования обычно полны вопросов, которые все ненавидят, потому что они кажутся ловушками (вспомните хотя бы: «Какая ваша самая большая слабость?»).

Вопрос об ожиданиях относительно зарплатые — идеальный пример. Но эксперт по карьере, коуч и автор книги «Интервьюлогия: новая наука проведения собеседований» Анна Папалия утверждает, что есть легкий способ ответить, который позволит вам сохранить контроль над переговорами, пишет Your Tango

Лучший способ

Лучше не отвечать на него вовсе и уж точно не называть цифру. «Когда интервьюер спрашивает вас: „Каковы ваши ожидания по зарплате?“, не называйте им сумму», — решительно заявила Папалия в недавнем видео в TikTok.

Она подчеркнула, что особенно важно никогда не раскрывать информацию о том, сколько вы зарабатываете сейчас или зарабатываете на последнем месте работы. Если вы сейчас получаете 50 тысяч, например, а надеетесь на 60, ни в коем случае не говорите: «Ну, сейчас я получаю 50 и надеюсь на 60 тысяч».

Это, по ее словам, самый верный способ обесценить себя и в итоге получить меньше денег, чем вы заслуживаете. «Они могут планировать бюджет от 60 до 90 тысяч, а вы только что „выстрелили себе в ногу“, сообщив, что согласны на самый низкий порог диапазона», — пояснила она.

Папалия советует переадресовать вопросы интервьюеру. «Когда вам говорят: «Каковы ваши ожидания?», вы спрашиваете: «Какой диапазон зарплат для этой позиции или сколько за нее платят?», — отмечает она.

В другом видео Папалия объяснила, что вы, скорее всего, не получите ответную прямую цифру. «Они дадут вам диапазон. Они знают, что нельзя называть одну конкретную цифру, чтобы было пространство для маневра», — говорит она. — «Это даст вам понять, как отвечать дальше. Вы скажете, что, очевидно, претендуете на верхний предел этого диапазона».

Иногда интервьюеры начинают давить, заявляя, что им необходимо знать ваши требования, чтобы продвинуть вас дальше по этапам отбора. Папалия советует не проглатывать наживку и сохранять преимущество. «В таком случае скажите что-нибудь вроде: «Мне нужно знать диапазон, прежде чем мы продолжим», или «Я уверен, что ваш диапазон будет тем, на что я смогу согласиться», — заявляет она.

Вопрос о зарплате на первом собеседовании

Папалия назвала это одной из самых распространенных ошибок. Если интервьюер сам не завел разговора о деньгах, кандидат не должен обсуждать их на первой встрече. «Собеседование похоже на свидание», — отметила она. — «Вы бы стали спрашивать о браке на первом свидании? Нет! Не торопитесь».

Первые этапы, по ее словам, нужны для того, чтобы прощупать ситуацию и понять, подходят ли вам работа, компания и команда. И, наконец, откладывание этого разговора дает вам время потренироваться твердо стоять на своем, когда тема денег неизбежно всплывет. Собеседование — это своего рода игра, где все зависит от стратегии и умения удерживать инициативу.

