Как правильно переписать резюме после смены профессии Сегодня 12:16 — Личные финансы

Как правильно переписать резюме после смены профессии

Сегодня все больше людей отходят от модели «одно образование — одна профессия на всю жизнь». Однако после переквалификации нужно правильно адаптировать резюме.

Как правильно представить свою новую профессию, рассказывают специалисты Государственной службы занятости.

Предыдущий опыт

Эксперты советуют избегать детального описания опыта работы в сферах, не касающихся новой должности.

Достаточно указать годы занятости и общую сферу деятельности без перечня обязанностей.

Цель смены карьеры

Отдельно следует отметить, почему вы решили работать в другом направлении.

Этот пункт резюме должен быть убедительным, ведь именно он демонстрирует мотивацию, открытость к новому и желание самосовершенствоваться.

Ключевые слова

Каждая профессия требует набор навыков и умений, на которые обращают внимание рекрутеры при просмотре резюме.

«Если врач — это о высоком интеллекте, терпении и умении сопереживать, то повар — это креативность, чистоплотность и самоорганизация. Бухгалтер — точность, ответственность и стрессоустойчивость», — отмечают эксперты.

Также при смене направления работы следует использовать терминологию новой профессии. К примеру, у дизайнера появятся слова айдентика, UX/UI, эстатика, юзабилити, а у скульптора — барельеф, композиция, фактура.

Демонстрируйте умение

Обязательно добавьте информацию об обучении по новой профессии, впишите все курсы, соответствующие сертификаты и другие доказательства переквалификации.

По возможности советуют добавлять портфолио, подтверждающее практические навыки.

Сильные стороны

Если вы так радикально меняете свою жизнь, то вы сто процентов смелы. То, как вы дошли до нового карьерного пути — это, скорее всего, ответственность и креативность. Посмотрите на свои сильные стороны в предыдущей профессии и встройте в новую.

