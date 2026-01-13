В каких странах ЕС самая большая потеря рабочих мест из-за аутсорсинга (инфографика) Сегодня 20:03 — Личные финансы

В каких странах ЕС самая большая потеря рабочих мест из-за аутсорсинга (инфографика)

Перенос рабочих мест за границу уменьшает затраты для компаний, но ведет к значительной чистой потере рабочих мест в ЕС. Ниже — страны, где аутсорсинг уничтожает больше всего рабочих мест.

Подавляющее большинство компаний, базирующихся в Европейском Союзе, перенесли работу за границу, причем Индия — лучшее направление за пределами блока, пишет Euronews

Для десятков тысяч владельцев бизнеса аутсорсинг — это способ сэкономить деньги и, возможно, выжить. Однако это также означает сокращение рабочих мест в стране.

Согласно недавнему отчету Евростата, из-за аутсорсинга страны ЕС потеряли около 150 тыс. рабочих мест, что примерно втрое больше, чем было создано в результате аналогичного процесса между 2021 и 2023 годами.

В каких странах больше всего рабочих мест пострадает из-за аутсорсинга

Самый большой дефицит был зафиксирован в Центральной Европе.

Согласно анализу данных Евростата, проведенному командой Europe in Motion, в Польше и Венгрии аутсорсинг сократил примерно в десять раз больше рабочих мест, чем создал.

За исключением Мальты, только Финляндия зафиксировала худший дисбаланс, где было потеряно в 15 раз больше рабочих мест, чем создано.

Германия выделяется самой большой чистой потерей рабочих мест (50 000), что значительно превышает аналогичные по размеру экономики, такие как Франция (около 5 000) и Италия (чуть более 1 000).

Где рабочие места растут

В ЕС есть только три исключения, где количество рабочих мест, созданных в результате вывода за рубеж, превышает количество утраченных.

Ирландия возглавляет список с чистым приростом около 5000 рабочих мест. За ней следуют Чехия (более 800) и Испания (около 300).

Ирландия также имеет одну из самых высоких долей компаний, закупающих продукцию из-за рубежа. Словакия возглавляет список с 11%, далее следует Ирландия с 10% и Дания с 9%.

Какие сектора больше всего пострадали

Наиболее пострадавший сектор — это обрабатывающая промышленность (производство товаров и материалов), где только за эти два года было сокращено более 53 000 рабочих мест.

Затем административная и управленческая работа, где было сокращено около 34 000 рабочих мест.

Информационные технологии ( ІТ ) страдают больше всего: они теряют более 15 000 рабочих мест или около 0,5% от общей занятости, далее идут рабочие места в области исследований и разработок с 0,4%.

Основные причины:

экономия на расходах на оплату труда (34%),

сокращение прочих расходов (28%).

сосредоточение на основной деятельности (20%).

Что касается места назначения этих рабочих мест, то первым местом назначения за пределами ЕС является Индия, за ней следуют Великобритания, Канада и США вместе взятые, а также Китай, согласно данным Евростата.

Недавно мы писали, что украинский фриланс в 2025 году оказался в парадоксальной ситуации. Количество опубликованных проектов сократилось на 10,4%, в то же время суммарный бюджет вырос на 16,7% и достиг 616 млн грн против 528 млн грн годом ранее. Рынок при этом не сокращается по количеству участников. Число заказчиков выросло на 10,5%, а количество фрилансеров увеличилось на 22,1%.

В то же время, ключевое изменение 2025 года заключается не в спадающем спросе, а в его переформатировании. Бизнес реже публикует мелкие поручения, чаще же передает на аутсорсинг задачи, где важны экспертиза, скорость и измеряемый результат. Именно эти проекты формируют рост бюджета.

