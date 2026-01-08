Более 60% фрилансеров зарабатывают больше благодаря ИИ — исследование Сегодня 08:01 — Личные финансы

63% AI-пользователей отмечают, что благодаря AI их доход растет. Это важный сигнал для бизнеса: AI перестал быть экспериментом и стал фактором, который меняет структуру затрат и конкуренции.

Об этом свидетельствуют данные исследования Freelancehunt

Когда рутинные операции автоматизируются или ускоряются, фрилансер может сделать больше за то же время или выполнить задачу на более высоком уровне качества. Это означает переход от мелких поручений к комплексным пакетам: вместо «баннер/текст/правка» — «серия креативов, адаптации, сценарии, видеоверсии», вместо «одна страница сайта» — «MVP, интеграции, автоматизации».

Поэтому рынок выдерживает сценарий, когда количество проектов падает, а суммарный бюджет растет. AI умножает производительность в верхнем сегменте, где цена определяется сложностью и ценностью результата.

Часть работ, которые ранее были отдельными проектами, становится дешевле или выполняется внутри компании. Это наиболее заметно в легко стандартизируемых задачах: простые тексты, базовые визуальные вариации, типовые операции с контентом.

Годичные данные показывают структурное смещение спроса: доля текстовых заказов сокращается, а сегменты, где AI усиливает специалиста, растут. Это AI/ML, VR/AR, сложный продакшн контента, AI-консалтинг.

В такой логике AI — это не враг фрилансеров. Рутинные работы опускаются вниз, а задачи с высокой добавленной стоимостью становятся более дорогими.

Если AI сокращает время на рутину, платить за час все менее эффективно. Компании начинают покупать не процесс, а результат: прототип, релиз, конверсию, контент-пакет, скорость производства.

В 2025 году деньги сконцентрировались в категориях с четкой бизнес-ценностью и сложностью исполнения. AI делает их более быстрыми, но не более простыми — наоборот, повышает планку ожиданий.

Что это означает для бизнеса и фрилансеров в 2026

Закупки по результату, а не по задачам. Если проектов меньше, а бюджеты больше, эффективнее покупать комплекс: продуктовую разработку, контент-линейки, продакшн-процессы, а не мелкие тикеты. Это снижает транзакционные издержки и повышает прогнозируемость. Выигрывает специализация. С ростом фрилансеров на 22,1% конкуренция в нижнем сегменте растет. Фрилансерам в 2026 году нужно четко позиционировать себя через нишу, кейсы и измеряемый результат, иначе цена привлечения клиента будет расти. AI — обязательный стандарт производительности, но не заменитель экспертизы. Факт, что 63% AI-пользователей видят рост дохода, означает: AI становится «гигиенической нормой» для эффективности. Но монетизируется он там, где есть сложные задачи, ответственность и бизнес эффект. В противном случае AI только повышает конкуренцию и снижает чек в простых работах. Текстовые задачи не исчезают — меняется структура спроса. Падение части заказов в текстах — это не конец контента, а смена формата: меньше простых текстов, больше сценариев, редактуры, технической документации, комплексных материалов и интеграции с мультимедиа. Мультимедиа становится регулярной статьей расходов бизнеса, а не разовой кампанией. Рост доли фрилансеров в фото/аудио/видео и части проектов означает, что бизнесу нужны конвейеры контента. В 2026 году это будет не о единичных роликах, а о системном производстве под каналы и перформанс. Фриланс все больше влияет на рынок труда как вторая занятость и канал адаптации. Рост и заказчиков, и фрилансеров при снижении количества проектов — типичный признак того, что фриланс используется шире: как дополнительный доход, тест новой профессии, временный формат в нестабильной экономике. Для государства и бизнеса это означает, что гибкая занятость становится важной частью экономической выносливости.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Freelancehunt писал , что украинский фриланс в 2025 году оказался в парадоксальной ситуации. Количество опубликованных проектов сократилось на 10,4%, в то же время суммарный бюджет вырос на 16,7% и достиг 616 млн грн против 528 млн грн годом ранее. Рынок при этом не сокращается по количеству участников. Число заказчиков выросло на 10,5%, а количество фрилансеров увеличилось на 22,1%.

