Где на фрилансе можно заработать плюс $1000 (инфографика) Сегодня 15:03 — Личные финансы

Где на фрилансе можно заработать плюс $1000 (инфографика)

Как показывает исследование Freelancehunt: в части фриланс-специализаций уже сформировался заметный сегмент специалистов с доходом $1000−2000 и $3000+.

Особенно там, где есть узкая экспертиза, работа с иностранными заказчиками и активное использование AI — среди интегрировавших искусственный интеллект в свои процессы 63% отметили рост дохода.

Где на фрилансе начинаются $1000+

Исследовательский центр Freelancehunt проанализировал доходы 960 фрилансеров, работавших до войны и продолжающих работать сейчас. В фокусе — самые массовые категории: дизайн, программирование, продвижение, тексты, фото/видео и услуги.

Картина следующая:

В категории «Работа с текстами» и «Фото, аудио и видео» большинство фрилансеров пока что зарабатывают до $500 в месяц — 58,9% и 56,7% соответственно.

большинство фрилансеров пока что зарабатывают до $500 в месяц — 58,9% и 56,7% соответственно. В «Дизайне и арте» почти половина (48,5%) имеет доход до $500, 37,1% - $500−1000, 5,2% - $3000+.

почти половина (48,5%) имеет доход до $500, 37,1% - $500−1000, 5,2% - $3000+. В «Услугах» 36,3% фрилансеров зарабатывают до $500, 27,3% - $500−1000, еще 27,3% - $1000−2000, 9,1% - $3000+.

36,3% фрилансеров зарабатывают до $500, 27,3% - $500−1000, еще 27,3% - $1000−2000, 9,1% - $3000+. В «Программировании» 48,4% имеют до $500, 25,8% - $500−1000, 22,7% - $1000−2000. Есть группы с доходами $2000−3000 и $3000+.

48,4% имеют до $500, 25,8% - $500−1000, 22,7% - $1000−2000. Есть группы с доходами $2000−3000 и $3000+. В «Продвижении» 46,2% специалистов получают до $500, 23,1% - $500−1000, 15,4% - $1000−2000, 3,8% - $2000−3000, а 11,5% - свыше $3000.

Более высокие доходы сосредоточены там, где есть выход на международных заказчиков, измеряемый результат для бизнеса (продажи, лидген, продукт) и высокая барьерность входа в профессию.

В 2025 году 46,8% фрилансеров работают до 20 часов в неделю, еще 19% - 20−30 часов. То есть, значительная часть респондентов работает в режиме неполной рабочей недели.

Является ли фриланс единственным источником дохода

47,9% ответили «да», а 52,1% - «нет». То есть, для более чем половины это не основная, а дополнительная экономическая активность — способ диверсифицировать доходы домохозяйства, протестировать новую профессию или компенсировать потери от основной работы.

На этом фоне высокодоходные категории фриланса — программирование, маркетинг, консалтинг, нишевые услуги — работают не только как альтернатива классическому трудоустройству, но и как вторая опора для тех, кто не готов или не может полностью перейти на гибкую занятость.

Читайте также Как повлияла война на рынок труда и фриланс (инфографика)

Узкая специализация и AI как условие роста доходов

По данным Freelancehunt, связь между доходом и узкой специализацией достаточно очевидна:

в группе с доходом до $500 специализированные знания имеют 48,4% фрилансеров,

в сегменте $1000−2000 — уже 73,1%,

узкая ниша (87%) для тех, кто зарабатывает $3000+.

Наибольшая концентрация узких специалистов в аутсорсинге и консалтинге, архитектуре и инжиниринге, программировании. В текстах и ​​услугах доминирует широкий профиль, что отчасти объясняет более низкие доходы.

Вторая прослойка — использование AI. 78,7% фрилансеров уже применяют его в работе, а среди тех, кто интегрировал его системно, 63% видят рост дохода. AI работает как множитель: без специализации и доступа к платежеспособным клиентам он мало меняет финальную цифру, но в связи с ними усиливает уже существующие конкурентные преимущества.

Читайте также Каждый 5 украинец стремится работать на фрилансе (инфографика)

«Если упростить, украинцы все чаще ожидают доходы на уровне 20−30 тысяч гривен и выше, а на фрилансе уже есть сегмент специалистов, которые стабильно зарабатывают $1000−2000+ и в то же время не всегда работают полную неделю. С точки зрения экономики это интересно по двум причинам. Во-первых, фриланс становится инструментом диверсификации доходов: более половины наших респондентов комбинируют фриланс с другими форматами занятости. Во-вторых, высокодоходные фриланс-сегменты — это фактически рассеянный экспорт услуг, не привязанный к крупным офисам или отдельным ІТ-брендам.

Для государства и бизнеса важно не просто видеть эту прослойку, а строить под нее инфраструктуру: прозрачную налоговую модель, сервисы для работы с иностранными клиентами, обучение в узких нишах. Тогда часть желаемых доходов, которые сегодня выглядят как амбиция в опросах, станет нормальной, воспроизводимой реальностью", — заключает Олег Топчий, основатель Freelancehunt.

Ранее мы писали , что сейчас 21% украинцев хотели бы работать в формате фриланса. В то же время, только около 5% респондентов уже работают на фрилансе.

Самый распространенный желаемый уровень — 20−30 тысяч гривен в месяц. Еще около 30% опрошенных ориентируются на 30−50 тысяч, почти пятая часть хотела бы зарабатывать от 50 тысяч и выше. Умеренный заработок 10−20 тысяч устраивает 17% респондентов и только 4% готовы работать за оплату до 10 тысяч гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.