0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как повлияла война на рынок труда и фриланс (инфографика)

Личные финансы
7
Как повлияла война на рынок труда и фриланс (инфографика)
Как повлияла война на рынок труда и фриланс (инфографика)
Война дополнительно повлияла на структуру занятости. Данные Freelancehunt показывают, что 42,5% фрилансеров пришли на фриланс уже во время полномасштабного вторжения.
Еще 14,4% было зарегистрировано ранее, но начали активно работать именно в этот период.
38,9% работали до войны и продолжают сейчас, а 4,2% прекратили работать на фрилансе из-за военных обстоятельств.
В то же время 44,9% респондентов отметили, что их доход за последние 12 месяцев не изменился, 35,2% — что он вырос, и 19,9% — что стал меньше.
Если сравнить с предыдущим годом, уменьшилась доля тех, чей доход упал и возросла доля тех, у кого он остался стабильным, что свидетельствует об определенной адаптации рынка даже в условиях войны.

Что это означает для рынка труда

Сегодня фриланс в Украине оказывается в специфической точке: с одной стороны это уже второй по популярности желаемый формат работы, с другой — им реально пользуется относительно небольшая доля рынка.
Большинство тех, кто перешел на фриланс — опытные, часто высококвалифицированные специалисты с высшим образованием.
Как повлияла война на рынок труда и фриланс (инфографика)
«По нашим данным, фриланс в Украине уже давно вышел за пределы подработки после основной работы. Почти половина опрошенных фрилансеров имеет 5+ лет опыта, а для 47,9% это единственный источник дохода. Тот факт, что 21% украинцев хотели бы работать в формате фриланса, а реально так работают около 5% — это сигнал не о моде, а о неиспользованном потенциале рынка. Следующие годы решат, кто из бизнеса и самих специалистов сможет превратить этот перекос в конкурентное преимущество, а кто останется в модели найма с прошлого десятилетия», — комментирует Олег Топчий, основатель Freelancehunt.
Как повлияла война на рынок труда и фриланс (инфографика)

Выводы

Для компаний это означает, что спрос на проектное, гибкое взаимодействие со специалистами будет расти, а конкуренция за сильных фрилансеров будет усиливаться.
Для самих специалистов фриланс остается реальным вариантом карьерного развития, но требует готовности к работе с рисками, строить клиентскую базу и инвестировать в собственную экспертизу.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems