Как повлияла война на рынок труда и фриланс (инфографика)
Война дополнительно повлияла на структуру занятости. Данные Freelancehunt показывают, что 42,5% фрилансеров пришли на фриланс уже во время полномасштабного вторжения.
Еще 14,4% было зарегистрировано ранее, но начали активно работать именно в этот период.
38,9% работали до войны и продолжают сейчас, а 4,2% прекратили работать на фрилансе из-за военных обстоятельств.
В то же время 44,9% респондентов отметили, что их доход за последние 12 месяцев не изменился, 35,2% — что он вырос, и 19,9% — что стал меньше.
Если сравнить с предыдущим годом, уменьшилась доля тех, чей доход упал и возросла доля тех, у кого он остался стабильным, что свидетельствует об определенной адаптации рынка даже в условиях войны.
Что это означает для рынка труда
Сегодня фриланс в Украине оказывается в специфической точке: с одной стороны это уже второй по популярности желаемый формат работы, с другой — им реально пользуется относительно небольшая доля рынка.
Большинство тех, кто перешел на фриланс — опытные, часто высококвалифицированные специалисты с высшим образованием.
«По нашим данным, фриланс в Украине уже давно вышел за пределы подработки после основной работы. Почти половина опрошенных фрилансеров имеет 5+ лет опыта, а для 47,9% это единственный источник дохода. Тот факт, что 21% украинцев хотели бы работать в формате фриланса, а реально так работают около 5% — это сигнал не о моде, а о неиспользованном потенциале рынка. Следующие годы решат, кто из бизнеса и самих специалистов сможет превратить этот перекос в конкурентное преимущество, а кто останется в модели найма с прошлого десятилетия», — комментирует Олег Топчий, основатель Freelancehunt.
Выводы
Для компаний это означает, что спрос на проектное, гибкое взаимодействие со специалистами будет расти, а конкуренция за сильных фрилансеров будет усиливаться.
Для самих специалистов фриланс остается реальным вариантом карьерного развития, но требует готовности к работе с рисками, строить клиентскую базу и инвестировать в собственную экспертизу.
