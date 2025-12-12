В Минсоцполитики объяснили, предусмотрены ли выплаты 6 500 для получателей базовой соцпомощи
Для украинцев, получающих базовую социальную помощь (БСП), не предусмотрены выплаты 6500 грн в рамках «Зимней поддержки».
Об этом в Фейсбуке сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства.
«Базовая социальная помощь — новый вид государственной поддержки для семей в сложных жизненных обстоятельствах, которая объединяет несколько социальных выплат в одну и уже предусматривает увеличенные выплаты. Поэтому единовременная выплата 6 500 не предусмотрена для получателей БСП», — говорится в разъяснении.
В министерстве напомнили, что на выплату единовременного пособия могут рассчитывать украинцы, которые по состоянию на 1 ноября 2025 года входят в одну из этих категорий:
- дети до 18 лет в малообеспеченных семьях (помощь предоставляется в зависимости от финансово-имущественного положения семьи, если доход не превышает уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи);
- дети из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание ВПЛ;
- дети, над которыми установлена опека или попечительство, и дети с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и в приемных семьях (помощь назначается без учета финансово-имущественного положения семьи);
- лица с инвалидностью I группы, которые являются получателями помощи на проживание ВПЛ;
- одинокие пенсионеры с пенсией до 9 444 грн, получающие надбавку на уход.
Напомним, 7 декабря уязвимым категориям украинцев стали начислять выплаты в размере 6500 грн.
