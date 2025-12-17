Налоговая напомнила о сроках, когда можно вернуть часть налогов за 2024 год Сегодня 14:32 — Личные финансы

Украинцы еще могут воспользоваться правом на налоговую скидку за 2024 год. Для этого до 31 декабря включительно необходимо подать право на имущественное положение и доходы.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

Что такое налоговая скидка

Налоговая скидка позволяет вернуть часть налога на доходы физических лиц, который был удержан из заработной платы. Воспользоваться этим правом могут официально трудоустроенные граждане, у которых есть подтвержденные расходы, подлежащие возмещению в соответствии с Налоговым кодексом.

Какие расходы можно включить в налоговую скидку

Список расходов, которые можно задекларировать за 2024 год, охватывает несколько категорий:

Оплата за обучение. Речь идет об обучении плательщика налога или членов семьи первой степени родства, а также лиц, над которыми установлена ​​опека или попечительство, при условии оплаты украинским учебным заведениям. Пожертвования и благотворительные взносы. В скидку включаются пожертвования неприбыльным организациям в пределах 4% от общего годового дохода. Проценты по ипотечному жилищному кредиту. Учитывается часть процентов, уплаченных за использование кредита. Страховые и пенсионные взносы. Это платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения или по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом. Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии. В скидку включаются расходы в пределах суммы, не превышающей треть дохода в виде заработной платы за отчетный год. Оплата государственных услуг. Речь идет об услугах, связанных с усыновлением ребенка, в частности об уплате государственной пошлины. Переоборудование транспортного средства. Учитываются затраты на переоборудование авто для использования биоэтанола, биодизеля, сжатого или сжиженного газа или других видов биотоплива. Строительство или покупка доступного жилья. В скидку включаются расходы на оплату таких расходов. Аренда жилья для ВПЛ. Расходы могут быть учтены при соблюдении определенных законодательством требований. Приобретение акций предприятий Дія Сити. Речь идет об акциях юридических лиц, имеющих статус резидента Дія Сити.

Какие документы нужно подготовить

Налогоплательщик должен предоставить копии документов, подтверждающих понесенные расходы. Это могут быть договоры, квитанции, чеки или платежные поручения.

Декларацию можно подать по месту налоговой регистрации или в электронном виде. При отправке по почте необходимо оформить описание вложения и сообщения о вручении. Сумма налоговой скидки перечисляется на банковский счет плательщика в течение 60 календарных дней с даты подачи декларации.

Самый удобный способ подачи — электронный кабинет плательщика. Также декларацию можно подать лично в органе ГНС или отправить по почте.

