Где сейчас меньше всего очереди на границе Сегодня 15:29 — Личные финансы

Перед праздниками пассажиропоток через пункты пропуска Львовской области растет — украинцы отправляются за границу на отдых и за покупками.

Об этом пишет Государственная таможенная служба.

Наибольшую нагрузку фиксируют в «Шегинях» и «Краковце».

Гаименьшие очереди — в «Смольнице» и «Нижанковичах».

Умеренный трафик — в «Раве-Русской», «Угриневе» и «Грушеве».

По прогнозам, трафик вырастет до 25%.

Пограничники постепенно увеличивают количество личного состава, разворачивают дополнительные рабочие места и поддерживают тесное взаимодействие с польскими коллегами. В дни Рождества и Нового года ожидается кратковременное снижение интенсивности движения, постепенное уменьшение пассажиропотока прогнозируется уже после первой недели января.

«Для более быстрого пересечения советуем выбирать менее загруженные пункты и ночное или утреннее время», — пишут в Гостаможслужбе.

