Где сейчас меньше всего очереди на границе

Перед праздниками пассажиропоток через пункты пропуска Львовской области растет — украинцы отправляются за границу на отдых и за покупками.
Об этом пишет Государственная таможенная служба.
Наибольшую нагрузку фиксируют в «Шегинях» и «Краковце».
Гаименьшие очереди — в «Смольнице» и «Нижанковичах».
Умеренный трафик — в «Раве-Русской», «Угриневе» и «Грушеве».
По прогнозам, трафик вырастет до 25%.
Пограничники постепенно увеличивают количество личного состава, разворачивают дополнительные рабочие места и поддерживают тесное взаимодействие с польскими коллегами. В дни Рождества и Нового года ожидается кратковременное снижение интенсивности движения, постепенное уменьшение пассажиропотока прогнозируется уже после первой недели января.
«Для более быстрого пересечения советуем выбирать менее загруженные пункты и ночное или утреннее время», — пишут в Гостаможслужбе.
