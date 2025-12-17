С 1 января 2026 года растут штрафы за нарушение трудового законодательства: новые суммы Сегодня 16:06 — Личные финансы

С 1 января 2026 года работодателям следует учитывать изменение размеров финансовых санкций за нарушение норм трудового законодательства. Это связано с ростом минимальной заработной платы до 8 647 грн.

Об этом пишет 7eminar.

Отмечается, что размер каждой финансовой санкции привязан к минимальной заработной плате.

Работа без надлежащего оформления

К этому нарушению относятся фактический допуск к работе без трудового договора, оформление неполного рабочего времени при фактической работе на полный день, использование договора с нефиксированным рабочим временем при постоянной погрузке, а также выплата заработной платы без уплаты ЕСВ и налогов.

Штраф составляет 10 минимальных зарплат или 86 470 грн за каждого работника. Для юридических лиц и ФЛП плательщиков единого налога 1−3 групп применяется предупреждение.

В случае повторного нарушения в течение 2 лет штраф растет до 30 минимальных зарплат или 259 410 грн за каждого неоформленного работника.

Просрочка выплаты заработной платы

За задержку выплаты зарплаты более чем на 1 месяц или выплата не в полном объеме предусмотрен штраф в размере 3 минимальные зарплаты или 25 941 грн.

Нарушение минимальных государственных гарантий по оплате труда

В таком случае штраф составляет 2 минимальные зарплаты или 17294 грн за каждого работника.

Нарушение гарантий для мобилизованных работников

За несоблюдение гарантий и льгот для мобилизованных работников предусмотрен штраф в размере 4 минимальных зарплат или 34 588 грн за каждого работника. Для плательщиков единого налога 1−3 групп применяется предупреждение.

Недопуск инспекторов Гоструда к проверке

За недопуск до проведения проверки установлен штраф в размере 3 минимальные зарплаты или 25 941 грн.

Если препятствие касается проверки фактов неоформленного труда, штраф составляет 16 минимальных зарплат или 138 352 грн.

Нарушение правил по нефиксированному рабочему времени

Превышение разрешенного количества договоров с нефиксированным рабочим временем или ненадлежащий учет рабочего времени влечет штраф в размере 3 минимальных зарплат или 25 941 грн за каждого работника.

Прочие нарушения трудового законодательства

За другие нарушения установлен штраф в размере 1 минимальной зарплаты или 8647 грн за каждый случай.

В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа возрастает до 2 минимальных зарплат или 17 294 грн.

Дополнительные условия применения штрафов

Штрафы налагаются в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Если работодатель платит 50% от суммы штрафа в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, обязательство считается исполненным. В то же время, это не освобождает от обязанности устранить нарушения.

Гиг-контракты, заключенные в соответствии с Законом Украины от 15.07.2021 № 1667-IX «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», не считаются работой без оформления трудовых отношений и не влекут штрафов по ст. 265 КЗоТ.

7eminar По материалам:

