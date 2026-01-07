Украинский фриланс меняет модель: меньше заказов, выше средний чек Сегодня 12:02 — Личные финансы

Украинский фриланс в 2025 году оказался в парадоксальной ситуации. Количество опубликованных проектов сократилось на 10,4%, в то же время суммарный бюджет вырос на 16,7% и достиг 616 млн грн против 528 млн грн годом ранее. Рынок при этом не сокращается по количеству участников. Число заказчиков выросло на 10,5%, а количество фрилансеров увеличилось на 22,1%.

Инфографика: Freelancehunt

Объем падает, средний чек растет

Ключевое изменение 2025 года заключается не в спадающем спросе, а в его переформатировании. Бизнес реже публикует мелкие поручения, чаще передает на аутсорсинг задачи, где важны экспертиза, скорость и измеряемый результат. Именно эти проекты формируют рост бюджета.

Это видно в структуре издержек. Доля программирования в общем бюджете выросла до 40,2% против 39,1% в 2024 году. Наибольшие бюджеты концентрируются в технических задачах с более длинным циклом работ и более высокой ценой ошибки.

Параллельно меняется структура заказов. Категории дизайна и мультимедиа увеличивают долю, в то время как сегмент работы с текстами теряет позиции.

Как меняется структура фрилансеров

Ядро рынка остается стабильным, однако в 2025 году произошло заметное перераспределение исполнителей между категориями. Доля традиционно больших сегментов несколько уменьшилась, а мультимедиа продемонстрировала существенный рост.

Доля фрилансеров в категориях в 2025 году по сравнению с 2024 годом изменилась так:

дизайн и арт: 26,7% против 29,1%, понижение на 2,4 п. п.;

программирование: 16,7% против 17,7%, понижение на 1,0 п. п.;

продвижение: 5,3% против 5,6%, понижение на 0,3 п. п.;

фото, аудио и видео: 10,7% против 7,8%, рост на 2,9 п. п.;

работа с текстами: 20,8% против 20,4%; рост на 0,4 п. п.

Эти изменения свидетельствуют о смещении рабочей силы в сторону сегментов, где результат можно масштабировать и где бизнесу нужна скорость производства контента и гибкость процессов.

Инфографика: Freelancehunt

AI и технологические ниши

Наиболее динамично в 2025 году растут AI-направления и технологические специализации. Именно они формируют новое предложение на рынке.

В сегменте фото, аудио и видео количество фрилансеров в направлении AI-создания видео выросло на 951,2%, в сфере AI-синтеза голоса на 904,0%. В дизайне AI-направления прибавили 835,1%, VR и AR дизайн вырос на 669,7%. В программировании AR и VR технология выросла на 889,1%, AI и машинное обучение на 207,5%. В консалтинге консультирование по AI увеличилось на 862,2%, в продвижении PR и ASO показали рост более 560%.

Это свидетельствует о том, что рынок дорожает на входе, а новые ниши формируются вокруг более сложных компетенций, которые трудно быстро воспроизвести.

Спрос и деньги

В 2025 году украинский фриланс-рынок демонстрирует не проседание, а изменение логики спроса.

Общее количество опубликованных проектов уменьшилось на 10,4%, но бюджет всех опубликованных проектов вырос на 16,7% - с 528 млн грн до 616 млн грн. На макроуровне это означает, что бизнес реже выносит на рынок мелкие задачи, но чаще публикует более дорогие, более сложные или более длинные проекты, и именно они «подтягивают» сумму.

По доле опубликованных проектов в 2025 году подрастают категории, напрямую работающие на продукт, коммуникацию и конверсию в цифровых каналах:

«Дизайн и арт» увеличил долю заказов до 25,5% (+1,0 п. п. до 2024);

«Фото, аудио и видео» — до 11,3% (+1,0 п. п.);

«Программирование» также прибавило — 30,7% (+0,5 п. п.);

«Архитектура и инжиниринг» — 2,1% (+0,5 п. п.);

«Работа с текстами» просела до 9% (было 11,4%, то есть -2,4 п. п.).

Для бизнес-логики это очень показательно: простой текстовый объем чаще закрывается быстрее (в том числе инструментами AI), а бюджет и внимание перетекают в форматы, где важны продакшн, визуальная подача, интеграция в продукт и измеряемый результат.

Инфографика: Freelancehunt

Деньги концентрируются в сложных сегментах

Если заказы показывают, где есть спрос, то бюджет показывает, где есть готовность платить.

В 2025 году «Программирование» собрало 40,2% бюджета (было 39,1%, то есть +1,1 п. п.), и это главный маркер года: деньги еще сильнее концентрируются там, где высока сложность, риск и ценность результата.

Параллельно «Продвижение» снизило долю бюджета до 14,1% (было 15,6%, -1,5 п. п.). Это не о том, что стало меньше маркетинга, а скорее о переформатировании. Часть активностей становится инхаус-функцией или переходит в другие бюджеты (продакшн контента, креатив, аналитика), а часть — в нишевые и более дорогие форматы, где эффект измеряется сложнее, но более четко привязан к KPI.

В категориях, наращивающих влияние на поведение аудитории, бюджет держится или растет: «Фото, аудио и видео» — 6,7% (+0,2 п. п.), «Архитектура и инжиниринг» — 2,6% (+0,4 п. п.).

Инфографика: Freelancehunt

