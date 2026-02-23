В Европе сокращается доля полностью дистанционной работы Сегодня 14:05 — Личные финансы

В Европе сокращается доля полностью дистанционной работы

После нескольких лет стремительного роста полностью дистанционная работа в Европе входит в фазу заметного спада.

Об этом сообщают эксперты аналитических центров Gremi Personal и AntForce Analytics.

Remote-работа теряет позиции

В Великобритании на рубеже 2025−2026 годов доля вакансий с полностью удаленным форматом снизилась до 10−15%. Это самый низкий показатель с начала пандемии.

В то же время гибридная модель стала доминирующей формой организации труда. На нее приходится около 40−45% вакансий.

Подобная тенденция фиксируется в Германии и большинстве стран ЕС. Данные Евростата подтверждают, что полностью дистанционный формат сузился до узкого сегмента специализированных профессий, прежде всего в ІТ, аналитике и отдельных экспертных направлениях.

Польша переходит к гибридной модели

Аналитики отмечают, что Польша также движется по тому же пути. 8−9% людей в стране регулярно работают дистанционно, а предложения полностью удаленной работы в настоящее время составляют только однозначный процент всех вакансий. Все больше компаний возвращаются в очный формат и присутствие в офисе, по крайней мере, несколько дней в неделю.

На этом фоне у ЕС растет популярность временной работы, аутсорсинга процессов и проектных контрактов. По всему Евросоюзу эти решения все чаще используются компаниями как инструмент адаптации к экономической нестабильности и неопределенному спросу.

В Польше гибкая занятость играет особенно важную роль в логистике, производстве, торговле, переработке и бизнес-услугах.

Влияние на украинских работников

Сворачивание сегмента полностью дистанционных вакансий — тревожный сигнал и для украинцев, работающих в Украине и за рубежом.

«Мы фиксируем устойчивое сужение рынка remote-работы как по результатам анализа вакансий в странах ЕС, так и на основе опросов украинских работников за границей. Для многих наших соотечественников в Польше, Чехии, Испании, Италии или Португалии именно дистанционная занятость оставалась ключевым инструментом доступа к высококвалифицированным позициям. Ведь локальные рынки труда не всегда предлагают достаточное количество соответствующих вакансий для украинских специалистов», — отмечает Нина Масюк, стратегический советник AntForce Analytics.

По ее словам, в большинстве случаев украинцам за рубежом доступны рабочие места в сфере услуг, гостинично-ресторанном бизнесе (HoReCa), логистике или строительстве. В то время как возможности профессиональной реализации в высококвалифицированных секторах остаются ограниченными. Именно поэтому сокращение remote-вакансий может оказать нетипичное и сложно прогнозируемое влияние на миграционные настроения украинцев.

Читайте также Претендовать на удаленную работу теперь могут только самые квалифицированные сотрудники

«Для части граждан это означает необходимость либо перехода в менее квалифицированные сегменты рынка труда, либо пересмотра планов по долгосрочному пребыванию за рубежом», — заключает эксперт.

Что касается вакансий дистанционной работы в Украине, то, как показывает анализ рекрутинговых платформ, их доля среди всех объявлений, как и в Европе, невелика — всего 7%. В то время как откликов на дистанционные вакансии — 33%. Также новой нормой становится гибкий график работы. Такую форму трудоустройства предпочли бы около 32% украинцев.

Из-за войны, блэкаутов и общей нестабильность украинский рынок труда работает в режиме турбулентности. Компании сокращают команды, ставят наем на паузу, вакансий становится меньше. Часто создается впечатление, что рынок замер. В такой ситуации многие кандидаты либо опускают руки, либо продолжают искать работу по старым схемам, которые уже не дают результата. По ссылке Finance.ua рассказывает о ключевых стратегиях, помогающих найти работу даже в период затишья.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.