Новые тарифы мобильных операторов

Личные финансы
260
Тарифы мобильных операторов, источник фото: pixabay
Украинские мобильные операторы анонсировали повышение стоимости тарифных планов. Это происходит на фоне роста расходов операторов на электроэнергию, поддержку сети при отключении света и общей экономической нестабильности.
В этом материале Finance.ua собрал самую актуальную информацию об изменении стоимости тарифов трех крупнейших украинских мобильных операторов — lifecell, Vodafone и Киевстар.

lifecell

lifecell уже обновил условия некоторых популярных тарифов. С 18 февраля 2026 года оператор повысил стоимость тарифных планов Макси и Мега для новых абонентов.

Новые цены на популярные тарифные планы:

Макси:
  • 270 грн — для номеров с переносом (MNP);
  • 350 грн — для идентифицированных или персонифицированных номеров;
  • 400 грн — стандартная стоимость для всех остальных номеров.
Мега:
  • 550 грн — стандартная цена для новых абонентов;
  • 450 грн и 350 грн — для перенесенных или персонифицированных номеров (без изменений).
Предыдущие цены были значительно ниже — например, тариф Макси стоил 190−300 грн, а Мега — примерно 350−500 грн до повышения.

Читайте также: Тарифы для пенсионеров в 2026 году от Киевстар, Vodafone и lifecell: где дешевле

lifecell также увеличивает объем мобильного интернета для использования в странах Европейского Союза без дополнительной оплаты — до 13 Гб в Макси и до 18 Гб в Мега.
Изменения не касаются абонентов, которые пользуются тарифами Макси и Мега и подключили их до 17 февраля 2026 года.

Vodafone

Vodafone также пересматривает тарифы, в первую очередь для архивных планов, за которые многие абоненты платили стабильную сумму годами.
На сайте Vodafone сообщается, что с 5 марта 2026 года оператор повысит стоимость пакетов услуг в таких тарифных планах:
  • Joice: 260 — 330 грн/4 недели
  • Joice Start 2023: 260 грн — 330 грн/4 недели
  • SuperNet Start+: 260 грн — 330 грн/месяц
  • Joice Start: 270 грн — 340 грн/4 недели
  • Joice Start Special: 270 грн - 340 грн/4 недели
  • Turbo: 270 грн — 340 грн/месяц
  • Joice PRO: 330 грн — 400 грн/4 недели
  • Joice PRO 2023: 320 грн — 390 грн/4 недели
  • SuperNet Pro: 340 грн — 400 грн/месяц
  • Joice MAX 2023: 390 грн — 450 грн/4 недели
  • Joice MAX: 450 грн — 520 грн/4 недели
  • SuperNet Unlim: 470 грн — 520 грн/месяц
  • Light+: 185 грн — 230 грн/4 недели
  • SuperNet Pro+ 2021: 310 — 380 грн/месяц
  • SuperNet Turbo 4G: 250 — 320 грн/4 недели
  • SuperNet Turbo 2019: 250 — 320 грн/месяц.

Киевстар

Об изменениях в тарифных планах Киевстар 6 февраля сообщили в MZU (сообщество о мобильной связи Украины. — Ред.). Следует отметить, что следующая волна повышения запланирована на 1 марта, изменения произойдут в архивных тарифных планах:
  • «Смачний»;
  • Киевстар Комфорт 2018;
  • LOVE UA Базовый;
  • LOVE UA Свобода/Свобода 2022;
  • Безлим Соцсети;
  • «Без меж lite»;
  • «Твій Улюблений».
Стоимость пакета услуг будет повышена на 50−90 грн. Соответственно, будет увеличено количество Гб для роуминга внутри услуги Roam Like At Home.

Читайте также: Как сменить оператора, но сохранить номер

Также с 1 марта увеличится стоимость отдельных услуг.
На сайте Киевстар указано, что подробную информацию об изменениях абоненты получат в SMS-сообщениях не менее чем за 7 дней до обновления. Бизнес-клиенты получат индивидуальные сообщения об обновленных условиях.

Факторы, повлиявшие на повышение тарифов

Все операторы называют похожие причины для пересмотра цен:
  • повышение затрат на электроэнергию, используемую для работы базовых станций и резервного питания во время отключений;
  • рост себестоимости обслуживания сети в условиях полномасштабной войны, в частности, удорожание генераторов и сервисного обслуживания;
  • необходимость инвестировать в развитие сети, расширение 4G/5G и других цифровых сервисов.

Как снизить расходы на мобильную связь

Даже с повышением цен операторы предлагают возможности для экономии:
  • акционные предложения, бонусы и скидки для новых и действующих абонентов;
  • переход на тарифы с фиксированной ценой или долгосрочными условиями;
  • обновленные тарифы с расширенным роумингом — это может быть выгодно для тех, кто часто ездит за границу;
  • часть операторов сохраняет старые цены для абонентов, подключивших тариф к определенным датам.

Выводы

Удорожание тарифов мобильных операторов в 2026 году неизбежно из-за роста расходов на энергоснабжение и обслуживание сети в Украине. lifecell уже поднял цены на популярные планы для новых абонентов и расширил объем роуминга, Vodafone меняет архивные тарифы, а Киевстар пересматривает цены на часть своих долгосрочных тарифов.
Абонентам следует внимательно следить за изменениями, сравнивать условия разных планов и рассмотреть возможность использования акций или перехода на другие предложения и даже операторов для оптимизации расходов на мобильную связь.
Марина Азизова
Марина Азизова
Журналист
По материалам:
Finance.ua
КиевстарLifecellVodafone
