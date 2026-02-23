Новые тарифы мобильных операторов
Украинские мобильные операторы анонсировали повышение стоимости тарифных планов. Это происходит на фоне роста расходов операторов на электроэнергию, поддержку сети при отключении света и общей экономической нестабильности.
В этом материале Finance.ua собрал самую актуальную информацию об изменении стоимости тарифов трех крупнейших украинских мобильных операторов — lifecell, Vodafone и Киевстар.
lifecell
lifecell уже обновил условия некоторых популярных тарифов. С 18 февраля 2026 года оператор повысил стоимость тарифных планов Макси и Мега для новых абонентов.
Новые цены на популярные тарифные планы:
Макси:
- 270 грн — для номеров с переносом (MNP);
- 350 грн — для идентифицированных или персонифицированных номеров;
- 400 грн — стандартная стоимость для всех остальных номеров.
Мега:
- 550 грн — стандартная цена для новых абонентов;
- 450 грн и 350 грн — для перенесенных или персонифицированных номеров (без изменений).
Предыдущие цены были значительно ниже — например, тариф Макси стоил 190−300 грн, а Мега — примерно 350−500 грн до повышения.
Читайте также: Тарифы для пенсионеров в 2026 году от Киевстар, Vodafone и lifecell: где дешевле
lifecell также увеличивает объем мобильного интернета для использования в странах Европейского Союза без дополнительной оплаты — до 13 Гб в Макси и до 18 Гб в Мега.
Изменения не касаются абонентов, которые пользуются тарифами Макси и Мега и подключили их до 17 февраля 2026 года.
Vodafone
Vodafone также пересматривает тарифы, в первую очередь для архивных планов, за которые многие абоненты платили стабильную сумму годами.
На сайте Vodafone сообщается, что с 5 марта 2026 года оператор повысит стоимость пакетов услуг в таких тарифных планах:
- Joice: 260 — 330 грн/4 недели
- Joice Start 2023: 260 грн — 330 грн/4 недели
- SuperNet Start+: 260 грн — 330 грн/месяц
- Joice Start: 270 грн — 340 грн/4 недели
- Joice Start Special: 270 грн - 340 грн/4 недели
- Turbo: 270 грн — 340 грн/месяц
- Joice PRO: 330 грн — 400 грн/4 недели
- Joice PRO 2023: 320 грн — 390 грн/4 недели
- SuperNet Pro: 340 грн — 400 грн/месяц
- Joice MAX 2023: 390 грн — 450 грн/4 недели
- Joice MAX: 450 грн — 520 грн/4 недели
- SuperNet Unlim: 470 грн — 520 грн/месяц
- Light+: 185 грн — 230 грн/4 недели
- SuperNet Pro+ 2021: 310 — 380 грн/месяц
- SuperNet Turbo 4G: 250 — 320 грн/4 недели
- SuperNet Turbo 2019: 250 — 320 грн/месяц.
Киевстар
Об изменениях в тарифных планах Киевстар 6 февраля сообщили в MZU (сообщество о мобильной связи Украины. — Ред.). Следует отметить, что следующая волна повышения запланирована на 1 марта, изменения произойдут в архивных тарифных планах:
- «Смачний»;
- Киевстар Комфорт 2018;
- LOVE UA Базовый;
- LOVE UA Свобода/Свобода 2022;
- Безлим Соцсети;
- «Без меж lite»;
- «Твій Улюблений».
Стоимость пакета услуг будет повышена на 50−90 грн. Соответственно, будет увеличено количество Гб для роуминга внутри услуги Roam Like At Home.
Читайте также: Как сменить оператора, но сохранить номер
Также с 1 марта увеличится стоимость отдельных услуг.
На сайте Киевстар указано, что подробную информацию об изменениях абоненты получат в SMS-сообщениях не менее чем за 7 дней до обновления. Бизнес-клиенты получат индивидуальные сообщения об обновленных условиях.
Факторы, повлиявшие на повышение тарифов
Все операторы называют похожие причины для пересмотра цен:
- повышение затрат на электроэнергию, используемую для работы базовых станций и резервного питания во время отключений;
- рост себестоимости обслуживания сети в условиях полномасштабной войны, в частности, удорожание генераторов и сервисного обслуживания;
- необходимость инвестировать в развитие сети, расширение 4G/5G и других цифровых сервисов.
Как снизить расходы на мобильную связь
Даже с повышением цен операторы предлагают возможности для экономии:
- акционные предложения, бонусы и скидки для новых и действующих абонентов;
- переход на тарифы с фиксированной ценой или долгосрочными условиями;
- обновленные тарифы с расширенным роумингом — это может быть выгодно для тех, кто часто ездит за границу;
- часть операторов сохраняет старые цены для абонентов, подключивших тариф к определенным датам.
Выводы
Удорожание тарифов мобильных операторов в 2026 году неизбежно из-за роста расходов на энергоснабжение и обслуживание сети в Украине. lifecell уже поднял цены на популярные планы для новых абонентов и расширил объем роуминга, Vodafone меняет архивные тарифы, а Киевстар пересматривает цены на часть своих долгосрочных тарифов.
Абонентам следует внимательно следить за изменениями, сравнивать условия разных планов и рассмотреть возможность использования акций или перехода на другие предложения и даже операторов для оптимизации расходов на мобильную связь.
