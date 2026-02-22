0 800 307 555
Финансовая тревога: как обуздать страх утраты сбережений

Чрезмерный страх потерять деньги может вынуждать откладывать важные решения или, напротив, действовать импульсивно. Контроль, знания и решения позволяют снизить уровень тревоги и восстановить ощущение стабильности и уверенности в будущем.
Об этом пишут специалисты «Финкульта».
Эксперты отмечают, что нехватка финансовой грамотности и чувство потери контроля — основные причины возникновения финансовой тревоги.
Когда человек не знает, как работают финансовые инструменты, любые новости могут восприниматься как сигнал опасности.

Как обуздать страх утраты сбережений

Диверсификация средств

Не следует хранить все сбережения в одном банке. Распределение средств между разными учреждениями помогает снизить риски.
Если у одного банка проблемы, вы сможете пользоваться деньгами в другом банке.

Резерв наличных

В случае непредвиденных обстоятельств целесообразно держать дома сумму для еженедельных или ежемесячных расходов наличными. Однако хранить значительные суммы небезопасно.

Выбирайте надежные финансовые инструменты

Депозиты и сберегательные счета в надежных банках остаются наиболее распространенными способами хранения средств.
Важно проверять, подпадают ли они под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Ранее мы рассказывали о чек-листе выбора депозита и банка.

Следите за экономическими новостями

Следите за тем, как меняется ситуация в стране: инфляция, изменения в процентных ставках, важные новости о банках. Это помогает принимать обдуманные решения и быстро реагировать на изменения.

Доверяйте проверенным источникам

За предложениями с «гарантированным доходом без риска» часто кроются мошеннические схемы.
Всегда проверяйте информацию на официальных сайтах банков, Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов.

Повышайте финансовую осведомленность

Выбор понятных и регулируемых финансовых инструментов. Наличие финансовой «подушки» позволяет чувствовать себя более стабильно даже в сложные периоды.
СбереженияДеньгиФинграмотность
Payment systems