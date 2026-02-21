Почему растут суммы в платежках за электроэнергию, несмотря на отключение
Морозы, массированные обстрелы энергосистемы и особенности бытового использования электроприборов повлияли на потребление электроэнергии в Киеве. Несмотря на отключения света, в январе часть жильцов увеличила использование, что привело к увеличению сумм в платежках даже при меньшем количестве часов электроснабжения.
Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.
Статистика использования электроэнергии
Коваленко заявил, что в ноябре 54% киевлян сократили потребление электричества, а в декабре этот показатель вырос до 62%.
Однако в январе 41% жителей столицы увеличили потребление, тогда как доля тех, которые уменьшили, упала до 38%.
Это объясняется длительными морозами и массированными атаками на энергосистему страны. В холод люди чаще расходуют электроэнергию, а экономия отходит на второй план.
Почему счета могут расти, даже когда света так немного
1 причина: пусковой ток
После восстановления электроснабжения холодильники, насосы и другая техника потребляют в 3−7 раз больше электроэнергии при запуске.
Если такие циклы повторяются несколько раз в день, то суммарное потребление растет.
2 причина: особенности индивидуального потребления
На счета за электроэнергию также влияет поведение пользователей в часы, когда есть свет.
«Кому-то достаточно, когда появляется свет, приготовить еду и постирать вещи один раз, а кто-то включает всё. Плюс у каждого разной мощности зарядные устройства, которые сейчас постоянно заряжают», — отмечает гендиректор Yasno.
3 причина: показатели счетчика
Важно ежемесячно передавать показатели счетчика. Если этого не делать, начисления идут по среднему потреблению.
4 причина: неисправность счетчика
Иногда причиной может быть неисправность счетчика или сбой его работы. В такой ситуации следует обратиться к оператору системы распределения для проверки устройства и возможного перерасчета.
«Увеличение платежки — это не парадокс „нет света — больше платим“, а результат морозов, концентрированного потребления в часы питания и индивидуального поведения. Количество часов с электроэнергией не равно объему потребленных кВт·ч. Чем теплее, тем ниже будут платежки, особенно, если будет больше света и меньше обстрелов», — подвергается.
Как подать заявку на «СвітлоДім» и получить деньги
До этого Finance.ua отмечал, что украинцы могут получить государственное пособие в размере от 100 до 300 тыс. гривен на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и других энергооборудований в рамках программы «СвітлоДім».
Заявку могут подать:
- объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);
- управляющие многоквартирных домов;
- жилищные и обслуживающие кооперативы любой формы собственности.
Пособие предоставляется на нужды всего дома, а не отдельных квартир. Форма собственности дома не имеет значения.
