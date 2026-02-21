0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему растут суммы в платежках за электроэнергию, несмотря на отключение

Личные финансы
16
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Морозы, массированные обстрелы энергосистемы и особенности бытового использования электроприборов повлияли на потребление электроэнергии в Киеве. Несмотря на отключения света, в январе часть жильцов увеличила использование, что привело к увеличению сумм в платежках даже при меньшем количестве часов электроснабжения.
Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

Статистика использования электроэнергии

Коваленко заявил, что в ноябре 54% киевлян сократили потребление электричества, а в декабре этот показатель вырос до 62%.
Читайте также
Однако в январе 41% жителей столицы увеличили потребление, тогда как доля тех, которые уменьшили, упала до 38%.
Это объясняется длительными морозами и массированными атаками на энергосистему страны. В холод люди чаще расходуют электроэнергию, а экономия отходит на второй план.

Почему счета могут расти, даже когда света так немного

1 причина: пусковой ток

После восстановления электроснабжения холодильники, насосы и другая техника потребляют в 3−7 раз больше электроэнергии при запуске.
Если такие циклы повторяются несколько раз в день, то суммарное потребление растет.

2 причина: особенности индивидуального потребления

На счета за электроэнергию также влияет поведение пользователей в часы, когда есть свет.
Читайте также
«Кому-то достаточно, когда появляется свет, приготовить еду и постирать вещи один раз, а кто-то включает всё. Плюс у каждого разной мощности зарядные устройства, которые сейчас постоянно заряжают», — отмечает гендиректор Yasno.

3 причина: показатели счетчика

Важно ежемесячно передавать показатели счетчика. Если этого не делать, начисления идут по среднему потреблению.

4 причина: неисправность счетчика

Иногда причиной может быть неисправность счетчика или сбой его работы. В такой ситуации следует обратиться к оператору системы распределения для проверки устройства и возможного перерасчета.
Читайте также
«Увеличение платежки — это не парадокс „нет света — больше платим“, а результат морозов, концентрированного потребления в часы питания и индивидуального поведения. Количество часов с электроэнергией не равно объему потребленных кВт·ч. Чем теплее, тем ниже будут платежки, особенно, если будет больше света и меньше обстрелов», — подвергается.

Как подать заявку на «СвітлоДім» и получить деньги

До этого Finance.ua отмечал, что украинцы могут получить государственное пособие в размере от 100 до 300 тыс. гривен на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и других энергооборудований в рамках программы «СвітлоДім».
Заявку могут подать:
  • объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);
  • управляющие многоквартирных домов;
  • жилищные и обслуживающие кооперативы любой формы собственности.
Пособие предоставляется на нужды всего дома, а не отдельных квартир. Форма собственности дома не имеет значения.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергияКоммунальные услуги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems