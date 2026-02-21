Почему растут суммы в платежках за электроэнергию, несмотря на отключение Сегодня 14:20 — Личные финансы

Морозы, массированные обстрелы энергосистемы и особенности бытового использования электроприборов повлияли на потребление электроэнергии в Киеве. Несмотря на отключения света, в январе часть жильцов увеличила использование, что привело к увеличению сумм в платежках даже при меньшем количестве часов электроснабжения.

Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

Статистика использования электроэнергии

Коваленко заявил, что в ноябре 54% киевлян сократили потребление электричества, а в декабре этот показатель вырос до 62%.

Однако в январе 41% жителей столицы увеличили потребление, тогда как доля тех, которые уменьшили, упала до 38%.

Это объясняется длительными морозами и массированными атаками на энергосистему страны. В холод люди чаще расходуют электроэнергию, а экономия отходит на второй план.

Почему счета могут расти, даже когда света так немного

1 причина: пусковой ток

После восстановления электроснабжения холодильники, насосы и другая техника потребляют в 3−7 раз больше электроэнергии при запуске.

Если такие циклы повторяются несколько раз в день, то суммарное потребление растет.

2 причина: особенности индивидуального потребления

На счета за электроэнергию также влияет поведение пользователей в часы, когда есть свет.

«Кому-то достаточно, когда появляется свет, приготовить еду и постирать вещи один раз, а кто-то включает всё. Плюс у каждого разной мощности зарядные устройства, которые сейчас постоянно заряжают», — отмечает гендиректор Yasno.

3 причина: показатели счетчика

Важно ежемесячно передавать показатели счетчика. Если этого не делать, начисления идут по среднему потреблению.

4 причина: неисправность счетчика

Иногда причиной может быть неисправность счетчика или сбой его работы. В такой ситуации следует обратиться к оператору системы распределения для проверки устройства и возможного перерасчета.

«Увеличение платежки — это не парадокс „нет света — больше платим“, а результат морозов, концентрированного потребления в часы питания и индивидуального поведения. Количество часов с электроэнергией не равно объему потребленных кВт·ч. Чем теплее, тем ниже будут платежки, особенно, если будет больше света и меньше обстрелов», — подвергается.

Как подать заявку на «СвітлоДім» и получить деньги

До этого Finance.ua отмечал , что украинцы могут получить государственное пособие в размере от 100 до 300 тыс. гривен на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и других энергооборудований в рамках программы «СвітлоДім».

Заявку могут подать:

объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);

управляющие многоквартирных домов;

жилищные и обслуживающие кооперативы любой формы собственности.

Пособие предоставляется на нужды всего дома, а не отдельных квартир. Форма собственности дома не имеет значения.

