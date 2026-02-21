0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чеклист выбора депозита и банка

Личные финансы
44
Личные финансы
Личные финансы, Фото: freepik
Основа безопасных сбережений и стабильного бизнеса — это надежный банк и понятные финансовые инструменты. Важно проверить ключевые признаки безопасности и стабильности, прежде чем доверить свои средства банку.
Как это сделать, рассказали специалисты «Финкульта».

Чеклист выбора банка

Участие в Фонде гарантирования вкладов

На официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц проверьте, является ли избранный банк его участником.
Членство банка в ФГВФЛ — ключевая гарантия возврата средств в случае его неплатежеспособности.

Финансовая стабильность и репутация

Проверьте финансовую отчетность банка и ознакомьтесь с динамикой его показателей. Деятельность банков оценивается на основании информации с сайта НБУ. Надежное финучреждение имеет прозрачную структуру собственности и высокий рейтинг.

Прозрачность условий и договоров

Внимательно прочитайте договор с банком и убедитесь, что условия пользования средствами понятны и не имеют скрытых комиссий.
Также специалисты рекомендуют обратить внимание на тарифы. Не инвестируйте средства в инструменты, механизм работы которых вам не ясен.

Защита средств и данных клиента

Особое внимание следует уделить системам безопасности банка для защиты счетов и персональных данных. Наличие двухфакторной аутентификации и оповещений — важный плюс.

Удобство и технологичность

В «Финкульте» отмечают, что надежный банк — это также стабильная работа сервисов, мобильного приложения и поддержки клиентов. Проверьте, есть ли поддержка сервисов 24/7. Удобные сервисы уменьшают операционные риски и экономят ваше время.

Чеклист выбора депозита: практическая подсказка

Определите цель и срок депозита

Депозит остается одним из самых распространенных инструментов сбережений.
Перед оформлением нужно определить цель и срок размещения средств — будут ли они нужны в ближайшее время или могут оставаться на счете долгосрочно.

Сравните условия в разных банках

Эксперты советуют сравнивать предложения нескольких банков, обращая внимание не только на процентную ставку, но и условия пополнения, досрочного снятия и порядок начисления процентов.

Выберите валюту депозита

Гривневые депозиты обычно имеют более высокую доходность, тогда как валютные помогают снизить риски. Оптимальным решением может быть диверсификация.
Важно отметить, что вклады физлиц и ФЛП полностью гарантируются Фондом гарантирования вкладов на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.
После этого предельная сумма гарантированного возмещения составит 600 тысяч гривен.
По материалам:
Finance.ua
ДепозитыДеньгиФинансовая безопасность
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems