Чеклист выбора депозита и банка
Основа безопасных сбережений и стабильного бизнеса — это надежный банк и понятные финансовые инструменты. Важно проверить ключевые признаки безопасности и стабильности, прежде чем доверить свои средства банку.
Как это сделать, рассказали специалисты «Финкульта».
Чеклист выбора банка
Участие в Фонде гарантирования вкладов
На официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц проверьте, является ли избранный банк его участником.
Членство банка в ФГВФЛ — ключевая гарантия возврата средств в случае его неплатежеспособности.
Финансовая стабильность и репутация
Проверьте финансовую отчетность банка и ознакомьтесь с динамикой его показателей. Деятельность банков оценивается на основании информации с сайта НБУ. Надежное финучреждение имеет прозрачную структуру собственности и высокий рейтинг.
Прозрачность условий и договоров
Внимательно прочитайте договор с банком и убедитесь, что условия пользования средствами понятны и не имеют скрытых комиссий.
Также специалисты рекомендуют обратить внимание на тарифы. Не инвестируйте средства в инструменты, механизм работы которых вам не ясен.
Защита средств и данных клиента
Особое внимание следует уделить системам безопасности банка для защиты счетов и персональных данных. Наличие двухфакторной аутентификации и оповещений — важный плюс.
Удобство и технологичность
В «Финкульте» отмечают, что надежный банк — это также стабильная работа сервисов, мобильного приложения и поддержки клиентов. Проверьте, есть ли поддержка сервисов 24/7. Удобные сервисы уменьшают операционные риски и экономят ваше время.
Чеклист выбора депозита: практическая подсказка
Определите цель и срок депозита
Депозит остается одним из самых распространенных инструментов сбережений.
Перед оформлением нужно определить цель и срок размещения средств — будут ли они нужны в ближайшее время или могут оставаться на счете долгосрочно.
Сравните условия в разных банках
Эксперты советуют сравнивать предложения нескольких банков, обращая внимание не только на процентную ставку, но и условия пополнения, досрочного снятия и порядок начисления процентов.
Выберите валюту депозита
Гривневые депозиты обычно имеют более высокую доходность, тогда как валютные помогают снизить риски. Оптимальным решением может быть диверсификация.
Важно отметить, что вклады физлиц и ФЛП полностью гарантируются Фондом гарантирования вкладов на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.
После этого предельная сумма гарантированного возмещения составит 600 тысяч гривен.
