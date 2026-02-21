Чеклист выбора депозита и банка Сегодня 12:07 — Личные финансы

Основа безопасных сбережений и стабильного бизнеса — это надежный банк и понятные финансовые инструменты. Важно проверить ключевые признаки безопасности и стабильности, прежде чем доверить свои средства банку.

Как это сделать, рассказали специалисты «Финкульта».

Чеклист выбора банка

Участие в Фонде гарантирования вкладов

На официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц проверьте, является ли избранный банк его участником.

Членство банка в ФГВФЛ — ключевая гарантия возврата средств в случае его неплатежеспособности.

Финансовая стабильность и репутация

Проверьте финансовую отчетность банка и ознакомьтесь с динамикой его показателей. Деятельность банков оценивается на основании информации с сайта НБУ . Надежное финучреждение имеет прозрачную структуру собственности и высокий рейтинг.

Прозрачность условий и договоров

Внимательно прочитайте договор с банком и убедитесь, что условия пользования средствами понятны и не имеют скрытых комиссий.

Также специалисты рекомендуют обратить внимание на тарифы. Не инвестируйте средства в инструменты, механизм работы которых вам не ясен.

Защита средств и данных клиента

Особое внимание следует уделить системам безопасности банка для защиты счетов и персональных данных. Наличие двухфакторной аутентификации и оповещений — важный плюс.

Удобство и технологичность

В «Финкульте» отмечают, что надежный банк — это также стабильная работа сервисов, мобильного приложения и поддержки клиентов. Проверьте, есть ли поддержка сервисов 24/7. Удобные сервисы уменьшают операционные риски и экономят ваше время.

Чеклист выбора депозита: практическая подсказка

Определите цель и срок депозита

Депозит остается одним из самых распространенных инструментов сбережений.

Перед оформлением нужно определить цель и срок размещения средств — будут ли они нужны в ближайшее время или могут оставаться на счете долгосрочно.

Сравните условия в разных банках

Эксперты советуют сравнивать предложения нескольких банков, обращая внимание не только на процентную ставку, но и условия пополнения, досрочного снятия и порядок начисления процентов.

Выберите валюту депозита

Гривневые депозиты обычно имеют более высокую доходность, тогда как валютные помогают снизить риски. Оптимальным решением может быть диверсификация.

Важно отметить, что вклады физлиц и ФЛП полностью гарантируются Фондом гарантирования вкладов на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

После этого предельная сумма гарантированного возмещения составит 600 тысяч гривен.

