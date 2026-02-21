Обязаны ли ФЛП-пенсионеры и лица с инвалидностью платить ЕСВ Сегодня 13:18 — Личные финансы

Физические лица-предприниматели, получающие пенсию или имеющие статус лица с инвалидностью, освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

Кто имеет право не платить ЕСВ

Речь идет о ФЛП на общей или упрощенной системе налогообложения (кроме е-резидентов), которые отвечают одному из условий:

получают пенсию по возрасту или по выслуге лет;

являются лицами с инвалидностью;

достигли пенсионного возраста, определенного законодательством, и получают пенсию или государственную социальную помощь.

По желанию, такие предприниматели могут добровольно платить ЕСВ.

Специалисты отмечают, чтобы получить освобождение от уплаты ЕСВ не нужно лично обращаться в Налоговую с уведомлением о статусе пенсионера или лица с инвалидностью.

«Такая информация поступает автоматически в ГНС в рамках информационного обмена с Пенсионным фондом Украины и Министерством социальной политики», — говорится в сообщении.

