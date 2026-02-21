0 800 307 555
Обязаны ли ФЛП-пенсионеры и лица с инвалидностью платить ЕСВ

Личные финансы
Какие налоги должны платить ФЛП-пенсионеры
Какие налоги должны платить ФЛП-пенсионеры, Фото: freepik
Физические лица-предприниматели, получающие пенсию или имеющие статус лица с инвалидностью, освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

Кто имеет право не платить ЕСВ

Речь идет о ФЛП на общей или упрощенной системе налогообложения (кроме е-резидентов), которые отвечают одному из условий:
  • получают пенсию по возрасту или по выслуге лет;
  • являются лицами с инвалидностью;
  • достигли пенсионного возраста, определенного законодательством, и получают пенсию или государственную социальную помощь.
По желанию, такие предприниматели могут добровольно платить ЕСВ.
Специалисты отмечают, чтобы получить освобождение от уплаты ЕСВ не нужно лично обращаться в Налоговую с уведомлением о статусе пенсионера или лица с инвалидностью.
«Такая информация поступает автоматически в ГНС в рамках информационного обмена с Пенсионным фондом Украины и Министерством социальной политики», — говорится в сообщении.

После закрытия ФЛП обязательства по ЕСВ остаются

Ранее Finance.ua писал, что даже после прекращения предпринимательской деятельности физическое лицо-предприниматель (ФЛП) не освобождается от обязательств по уплате единого социального взноса (ЕСВ).
ФЛПНалогиЕдиный налог
