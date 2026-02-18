0 800 307 555
Dragon Capital прогнозирует дефицит электроэнергии в Украине на уровне 10% в 2026 году

Энергетика
44
Дефицит электроэнергии станет ключевым риском для экономики в 2026 году
Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует увеличение среднегодового дефицита электроэнергии в Украине до 10% в 2026 году по сравнению с 4% в 2025 году.
Об этом сообщил основатель компании Томаш Фиала во время мероприятия EBA Global Outlook: Success in Adversity, организованного Европейской бизнес-ассоциацией в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
«По предварительным данным, мы закончили 2025 год с ростом ВВП на уровне 1,8%. В 2026 году предположение о 1% росте ВВП базируется на том, что война будет продолжаться в течение всего года и в Украине будет значительный дефицит электроэнергии», — заявил Фиала.

Прогноз экономики

По его словам, в 2025 году дефицит э/э составил 4%, в 2026 году он ожидается на уровне 10%, однако уже фиксируется ухудшение, в частности из-за неблагоприятной погоды.
«Пока что мы начинаем немного хуже, чем этот 10% уровень, но, надеемся, ситуация немного улучшится, также благодаря улучшению погоды и новым инвестициям в сектор. Следует отметить, что погода была весьма неблагоприятной — в этом году средняя температура ниже прошлогодней, что также привело к увеличению потребления электроэнергии и дефицита», — объяснил Фиала.

Финансирование бюджета

Фиала добавил, что госбюджет остается хорошо профинансированным благодаря поддержке партнеров, в частности, одобрению займа от ЕС на 90 млрд евро. В этом году Украина ожидает получить более $50 млрд внешнего финансирования, что соответствует уровню прошлого года и позволит покрыть дефицит бюджета, который также прогнозируется в размере около $50 млрд.

Курсовые и фискальные ожидания

Глава Dragon Capital также спрогнозировал умеренную девальвацию гривны к доллару на уровне 3−7%. Кроме того, он отметил, что налоговые поступления в долларовом эквиваленте уже в 2024 году соответствовали довоенным уровням и превысили их в 2025 году.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ЭнергетикаКурс валютБюджет
