ДТЭК ищет €150 млн для возобновления энергетики к следующей зиме

Группа ДТЭК оценивает общую стоимость восстановления поврежденных российскими атаками энергетических мощностей в €300 млн и сейчас ищет €150 млн внешнего финансирования, чтобы вовремя подготовиться к отопительному сезону 2026−2027 годов.
Об этом сообщил генеральный директор энергохолдинга «ДТЭК» Максим Тимченко в ходе круглого стола «Энергетическая война: как отключить тиранию», организованного Киевским форумом безопасности (КБФ) на полях 62-й Мюнхенской конференции безопасности (MSC), передает «Интерфакс-Украина».

Объем восстановления

«Для нашей компании мы определили бюджет восстановления разрушенного, что составляет 300 млн евро, мы обращаемся к коллегам и партнерам с просьбой закрыть остальные — примерно 150 млн евро, чтобы восстановить 4 000 МВт мощностей», — сказал он.
Как дополнил CEO, указанной восстановленной мощности ДТЭК будет достаточно для прохождения следующего отопительного периода 2026−27 годов.

Ставка на быстрое восстановление ТЭС и ТЭЦ

По словам Тимченко, восстановление теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) является самым быстрым и дешевым путем подготовки к следующей зиме, который требует меньше инвестиций.
«И мы знаем, как это сделать. Но заказы на оборудование нужно размещать уже сейчас», — отметил он.
CEO объяснил, что с момента выделения финансирования до момента подключения оборудования проходит как минимум 10 месяцев, поэтому май этого года будет «красной линией», до которой нужно установить четкий план финансирования и выполнения работ, чтобы успеть их завершить до наступления зимы.
«До мая мы должны на уровне правительства полностью понимать: вот перечень оборудования, которое нам нужно, вот источник финансирования, и мы размещаем заказы на производство (…) в вопросе восстановления разрушенных подстанций и генерации май — крайний срок», — подчеркнул он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
