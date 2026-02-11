Чтобы сделать Киев полностью энергонезависимым, нужно 800 миллионов евро — Кудрицкий Сегодня 07:29 — Энергетика

Владимир Кудрицкий. Фото: РБК-Украина

Чтобы сделать Киев полностью энергонезависимым, нужно 800 миллионов евро.

Об этом в программе « Далі заголовків » на «Громадському радіо» сказал бывший глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Он прокомментировал заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что Киев невозможно полностью обеспечить когенерационными установками для производства тепла.

Кудрицкий объяснил, что в Киеве есть несколько тепловых районов, запитанных от теплоэлектроцентралей. Например, есть тепловой район ТЭЦ-6, тепловой район Дарницкой ТЭЦ, тепловой район ТЭЦ-5. Остальная часть города получает тепло от 180 котельных. Таким образом, нет проблемы с тем, чтобы заменить теплоснабжение от одного большого источника сотней малых.

Он отметил: если говорить об электроэнергии, то нет никаких проблем с тем, чтобы присоединить к сети сотни, а то и тысячи малых электростанций низкого и среднего класса напряжения, которые будут производить электроэнергию для всей энергосистемы.

Сколько нужно малых электростанций, чтобы сделать Киев энергонезависимым

Владимир Кудрицкий говорит, что столица Украины потребляет в сутки до двух тысяч мегаватт электроэнергии. Упомянутые две тысячи мегаватт — это пиковая нагрузка в морозы в вечернее время. Это как два атомных блока.

Одна контейнеризованная газопоршневая установка производит от 2,3 до 2,5 МВт. Таким образом, для того чтобы полностью закрыть эквивалент максимального потребления для Киева, нужно 800 таких контейнеров. Их можно группировать в электростанции (т.е. по 4−5 установок на одну локацию).

«Было бы полезно покрыть четверть или треть потребностей Киева такими источниками питания. Тогда, по крайней мере, была бы запитана ​​критическая инфраструктура. Не исчезала бы вода после обстрелов. Работали бы критические системы жизнеобеспечения, в частности больницы и котельные, которые производят тепло. Работал бы электротранспорт. И были бы со светом одна или две очереди потребителей», — сказал он.

Кудрицкий признал, что покрывать весь город такими установками не правильно. Ведь столица все равно получает определенный объем электроэнергии из энергосистемы даже после тяжелой аварии.

«Но, по крайней мере, треть мы могли бы поставить. Срок их развертывания составляет от шести месяцев (если локация легкая с точки зрения присоединения) до 8−10 месяцев. Время было по меньшей мере с начала 2023 года», — подчеркнул экс-руководитель «Укрэнерго».

Мегаватт электроэнергии из когенерационной установки стоит миллион долларов. Так ли это?

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что в настоящее время в городе работают 15 когенерационных установок. В то же время, он отметил, что они не могут быть панацеей в электро- и теплоснабжении города. Мэр столицы утверждает, что один мегаватт когенерационной установки стоит примерно миллион долларов. Это без затрат на установку, проведение коммуникаций и подключение.

Владимир Кудрицкий, комментируя это заявление, сказал, что данные не соответствуют действительности. Экс-глава «Укрэнерго» утверждает, что мегаватт газопоршневой генерации, включая установку, подведение коммуникации и выкуп земли будет стоить 600 тысяч евро. Без этих расходов — 420−450 тысяч. Он также отметил, что городским властям не нужно было бы платить за землю, потому что она и так коммунальная.

Таким образом, полное покрытие Киева такими установками обошлось бы в 800 миллионов евро, отметил Кудрицкий.

Он также добавил, что присоединить такие установки к сети легче, чем к системе отопления.

