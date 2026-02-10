Стоимость нефти растет из-за напряженности на Ближнем Востоке — Bloomberg
Нефть дорожает два дня подряд из-за рисков, связанных с Ираном. Напряженная ситуация в регионе заставила инвесторов закладывать более высокую премию риска в стоимость барреля.
Об этом пишет Bloomberg.
После двухдневного скачка цен на 2%, котировки Brent закрепились чуть ниже $69, а WTI — около отметки $64. Несмотря на определенные сдвиги в «ядерных» переговорах с Тегераном, Вашингтон призвал свои корабли держаться подальше от иранского побережья в Ормузском проливе. Это усилило беспокойство трейдеров.
Ормузский пролив является критически важной торговой артерией для поставок энергоносителей на Ближний Восток, которая связывает ряд производителей с мировыми рынками, особенно в Азии. Тегеран угрожал закрыть этот морской путь в периоды геополитической напряженности, хотя на самом деле никогда этого не делал.
Давление США на Иран
США продолжают наращивать военную мощь в регионе, используя это как инструмент давления на Иран во время ядерных переговоров. На прошлой неделе прошла первая встреча делегаций в Омане. Продолжение консультаций ожидается в ближайшие дни. Это противостояние создает постоянное напряжение на нефтяном рынке из-за риска сбоев в поставке сырья.
Аналитики RBC Capital Markets отмечают, что хотя США и Иран положительно оценили начало ядерных переговоров в Омане, угроза ударов по иранским целям остается на повестке дня. В то же время страх перед ростом цен на нефть может подтолкнуть американского президента Дональда Трампа именно к поиску урегулирования путем переговоров.
