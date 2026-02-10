Зеленский анонсировал новые программы энергоподдержки
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с премьер-министром Юлией Свириденко новые программы поддержки граждан и территориальных общин для подготовки к работе в условиях дефицита электроэнергии. Детали инициатив правительство должно представить в ближайшее время.
Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Новые программы для общин и домохозяйств
По словам главы государства, правительство работает над расширением доступа к оборудованию для автономного энергообеспечения.
В частности, планируется:
- упростить и сделать более доступными закупки генераторов и другого энергетического оборудования для ОСМД;
- расширить возможности государственной поддержки для владельцев частных домов, которые устанавливают системы автономного питания.
Ожидается, что правительство в ближайшее время обнародует механизмы реализации новых программ.
Выполнение действующих программ поддержки
Также Свириденко доложила о состоянии выполнения существующих программ поддержки.
По ее словам, сейчас активно поступают заявки от ФЛП на выплаты, которые помогают содержать и ремонтировать генераторы — уже около 20 тысяч таких заявок.
Программа кредитов под 0% на покупку генераторов вышла на полмиллиарда гривен и будет расти и далее — деньги в программе есть.
Программа пакетов тепла, которые выдают людям, в частности, в Киеве, на этой неделе должна выйти на объем в 40 тысяч пакетов. «Около 400 тысяч украинцев — в специальной программе адресной помощи тем, чей уровень жизни, к сожалению, самый низкий. Такие люди получили по 6500 гривен этой зимой», — добавила премьер-министр.
Четко продемонстрировала результат и свою полезность для людей программа зимней поддержки — в рамках этой программы помощь уже получили 17,8 миллионов украинцев.
По словам Свириденко, правительство планирует продолжать эффективные программы помощи населению.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что по состоянию на конец января текущий рынок резервных источников питания в Украине оценивается по суммарной накапливаемой емкости зарядных станций, установленных в домах и бизнесах, в 1,6 ГВт. Суммарная одновременная мощность, которую эти системы могут отдавать в сеть, превышает 3 ГВт — почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция.
