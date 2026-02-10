Зеленский анонсировал новые программы энергоподдержки Сегодня 16:15 — Энергетика

Владимир Зеленский согласовал новые программы поддержки граждан и территориальных общин

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с премьер-министром Юлией Свириденко новые программы поддержки граждан и территориальных общин для подготовки к работе в условиях дефицита электроэнергии. Детали инициатив правительство должно представить в ближайшее время.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Новые программы для общин и домохозяйств

По словам главы государства, правительство работает над расширением доступа к оборудованию для автономного энергообеспечения.

В частности, планируется:

упростить и сделать более доступными закупки генераторов и другого энергетического оборудования для ОСМД;

расширить возможности государственной поддержки для владельцев частных домов, которые устанавливают системы автономного питания.

Ожидается, что правительство в ближайшее время обнародует механизмы реализации новых программ.

Выполнение действующих программ поддержки

Также Свириденко доложила о состоянии выполнения существующих программ поддержки

По ее словам, сейчас активно поступают заявки от ФЛП на выплаты, которые помогают содержать и ремонтировать генераторы — уже около 20 тысяч таких заявок.

Программа кредитов под 0% на покупку генераторов вышла на полмиллиарда гривен и будет расти и далее — деньги в программе есть.

Программа пакетов тепла, которые выдают людям, в частности, в Киеве, на этой неделе должна выйти на объем в 40 тысяч пакетов. «Около 400 тысяч украинцев — в специальной программе адресной помощи тем, чей уровень жизни, к сожалению, самый низкий. Такие люди получили по 6500 гривен этой зимой», — добавила премьер-министр.

Четко продемонстрировала результат и свою полезность для людей программа зимней поддержки — в рамках этой программы помощь уже получили 17,8 миллионов украинцев.

По словам Свириденко, правительство планирует продолжать эффективные программы помощи населению.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по состоянию на конец января текущий рынок резервных источников питания в Украине оценивается по суммарной накапливаемой емкости зарядных станций, установленных в домах и бизнесах, в 1,6 ГВт. Суммарная одновременная мощность, которую эти системы могут отдавать в сеть, превышает 3 ГВт — почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция.

