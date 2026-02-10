Графики отключений света в ближайшие дни будут сложные — Шмыгаль Сегодня 11:35 — Энергетика

Под председательством министра энергетики Дениса Шмыгаля состоялось очередное заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области, mev.gov.ua

Во вторник и среду, 10−11 февраля, в Украине будут действовать сложные графики отключений электроэнергии из-за похолодания. В то же время, ремонтные работы на объектах генерации и распределения ведутся в круглосуточном режиме.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Какие ограничения ожидаются

По словам Шмыгаля, во вторник и среду из-за снижения температуры воздуха в энергосистеме возрастет нагрузка. В этой связи будут применяться сложные графики отключений.

Днем энергосистему частично поддерживает солнечная генерация, однако этого недостаточно для полного покрытия спроса.

Приоритет для критической инфраструктуры

Правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры. Электроэнергией в первую очередь будут обеспечивать больницы, водоканалы и объекты социальной сферы.

Остальные учреждения будут постепенно переводить на автономное питание с использованием генераторов. По словам Шмыгаля, это позволит направить больше электроэнергии для бытовых потребителей.

Также в ходе заседания обсудили вопросы равномерного распределения электроэнергии. Госэнергонадзору поручено провести проверки, чтобы обеспечить равные условия для всех потребителей.

Международная помощь энергосектору

Украина получила от международных партнеров 78 тонн энергетического оборудования. В хабы Министерства энергетики поступило 14 грузов, в том числе:

5 силовых трансформаторов из Азербайджана;

10 мощных генераторов из Италии.

В настоящее время в пути также помощь от ЕС, Австрии, Японии, Литвы, Люксембурга, Италии, Чехии, Нидерландов, ПРООН и UNICEF/WASH.

, — отметил Шмыгаль. Напомним, ранее Finance.ua писал , что Денис Шмыгаль анонсировал запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве. «Работаем над комплексными решениями, в частности, над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются согласно определенным графикам»отметил Шмыгаль.

