0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В «Нафтогазе» объяснили изменения качества газа

Энергетика
24
В «Нафтогазе» объяснили изменения качества газа
В «Нафтогазе» объяснили изменения качества газа
В компании «Нафтогаз» объяснили потребителям, какие изменения газа могут быть у украинцев и что с этим делать.
Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.
Читайте также

Цвет пламени

Вы заметили, что пламя на плите стало желтым или красноватым, а чайник греется дольше? Обычно газ должен гореть голубым пламенем — именно это свидетельствует о его эффективном сгорании.

Причины

По словам компании, желтый или оранжевый цвет не означает, что газ некачественный.
Чаще всего причина в бытовых мелочах:
  • загрязненные горелки — остатки пищи и жира меняют цвет огня;
  • слишком большая посуда — пламя не полностью охватывает дно;
  • неисправность плиты — нарушается подача газа;
  • плохая вентиляция — не хватает кислорода для горения;
  • несоответствующие настройки — газ и воздух смешиваются неправильно.
«Если вы проверили все, а проблема осталась — обратитесь к специалистам газовой службы. Профессиональная проверка поможет быстро все настроить», — пишут в компании.
Читайте также
Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что для украинцев «несмотря на все вызовы» на фоне атак рф на нефтегазовую инфраструктуру Украины обеспечивается надежное газоснабжение, продолжается импорт достаточных объемов, есть диверсификация поставок.
В то же время, мини-ТЭЦ, созданные на основе закупленного Киевом оборудования, заработают в конце зимы или в начале весны. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
КГГА подчеркивает, что столица «остается единственным городом в Украине, самостоятельно закупившим когенерационное оборудование, тогда как другие города и регионы получали такие установки централизованно в рамках международной донорской помощи».
Читайте также
В то же время он получил одну когенерационную установку мощностью 1,5 мегаватт в рамках международной гуманитарной помощи в 2024 году. Она установлена ​​и работает для нужд одного из критических предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства.
По материалам:
Finance.ua
Нафтогаз
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems