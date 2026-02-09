НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В «Нафтогазе» объяснили изменения качества газа
В компании «Нафтогаз» объяснили потребителям, какие изменения газа могут быть у украинцев и что с этим делать.
Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.
Цвет пламени
Вы заметили, что пламя на плите стало желтым или красноватым, а чайник греется дольше? Обычно газ должен гореть голубым пламенем — именно это свидетельствует о его эффективном сгорании.
Причины
По словам компании, желтый или оранжевый цвет не означает, что газ некачественный.
Чаще всего причина в бытовых мелочах:
- загрязненные горелки — остатки пищи и жира меняют цвет огня;
- слишком большая посуда — пламя не полностью охватывает дно;
- неисправность плиты — нарушается подача газа;
- плохая вентиляция — не хватает кислорода для горения;
- несоответствующие настройки — газ и воздух смешиваются неправильно.
«Если вы проверили все, а проблема осталась — обратитесь к специалистам газовой службы. Профессиональная проверка поможет быстро все настроить», — пишут в компании.
Читайте также
Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что для украинцев «несмотря на все вызовы» на фоне атак рф на нефтегазовую инфраструктуру Украины обеспечивается надежное газоснабжение, продолжается импорт достаточных объемов, есть диверсификация поставок.
В то же время, мини-ТЭЦ, созданные на основе закупленного Киевом оборудования, заработают в конце зимы или в начале весны. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
КГГА подчеркивает, что столица «остается единственным городом в Украине, самостоятельно закупившим когенерационное оборудование, тогда как другие города и регионы получали такие установки централизованно в рамках международной донорской помощи».
В то же время он получил одну когенерационную установку мощностью 1,5 мегаватт в рамках международной гуманитарной помощи в 2024 году. Она установлена и работает для нужд одного из критических предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства.
