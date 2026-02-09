НОВОСТИ КОМПАНИЙ В «Нафтогазе» объяснили изменения качества газа Сегодня 13:00 — Энергетика

В «Нафтогазе» объяснили изменения качества газа

В компании «Нафтогаз» объяснили потребителям, какие изменения газа могут быть у украинцев и что с этим делать.

Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.

Цвет пламени

Вы заметили, что пламя на плите стало желтым или красноватым, а чайник греется дольше? Обычно газ должен гореть голубым пламенем — именно это свидетельствует о его эффективном сгорании.

Причины

По словам компании, желтый или оранжевый цвет не означает, что газ некачественный.

Чаще всего причина в бытовых мелочах:

загрязненные горелки — остатки пищи и жира меняют цвет огня;

слишком большая посуда — пламя не полностью охватывает дно;

неисправность плиты — нарушается подача газа;

плохая вентиляция — не хватает кислорода для горения;

несоответствующие настройки — газ и воздух смешиваются неправильно.

«Если вы проверили все, а проблема осталась — обратитесь к специалистам газовой службы. Профессиональная проверка поможет быстро все настроить», — пишут в компании.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил , что для украинцев «несмотря на все вызовы» на фоне атак рф на нефтегазовую инфраструктуру Украины обеспечивается надежное газоснабжение, продолжается импорт достаточных объемов, есть диверсификация поставок.

В то же время, мини-ТЭЦ, созданные на основе закупленного Киевом оборудования, заработают в конце зимы или в начале весны. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

КГГА подчеркивает, что столица «остается единственным городом в Украине, самостоятельно закупившим когенерационное оборудование, тогда как другие города и регионы получали такие установки централизованно в рамках международной донорской помощи».

В то же время он получил одну когенерационную установку мощностью 1,5 мегаватт в рамках международной гуманитарной помощи в 2024 году. Она установлена ​​и работает для нужд одного из критических предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства.

