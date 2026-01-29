0 800 307 555
Газ несмотря на атаки рф: Зеленский сообщил, достаточно ли импорта

Энергетика
Для украинцев «несмотря на все вызовы» на фоне атак рф на нефтегазовую инфраструктуру Украины обеспечивается надежное газоснабжение, продолжается импорт достаточных объемов, есть диверсификация поставок.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в четверг.
«Совещание с Премьер-министром Юлией Свириденко и руководителем „Нафтогаза“ Сергеем Корецким. Прежде всего обсудили последствия российских атак по нефтегазовой инфраструктуре Украины и процесс восстановления объектов газовой инфраструктуры», — написал Зеленский в соцсетях.
При этом он выразил благодарность «всем нашим ремонтным бригадам, каждому специалисту компании за фактически круглосуточную работу и реальные результаты».
«Обеспечиваем надежное газоснабжение для украинцев на все вызовы. Продолжаем импортировать достаточные объемы. Существенно диверсифицировали каналы поставок. Также важно обеспечить восстановление и замену оборудования — все соответствующие поручения есть. Спасибо всем нашим партнерам, которые поддерживают и помогают», — отметил Зеленский.
Он сообщил, что вчера было заключено очередное соглашение с Европейским инвестиционным банком на 50 миллионов евро, «и именно ЕИБ и ЕБРР обеспечивают основной объем финансовой поддержки».
«Сергей Корецкий доложил и о выполнении долгосрочных договоренностей с партнерами в Европе, а также относительно некоторых проектов стратегического развития нефтегазовой сферы. „Нафтогаз“ также импортирует электроэнергии более 50% от собственных потребностей потребления, тем самым помогая всей системе. Благодарю!» — указал Президент.
Напомним, Киев получил первую партию энергетического оборудования от Правительства Германии в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, увеличенного до 120 млн евро. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Это две когенерационные установки, генераторы и другая критически необходимая техника. Это поможет обеспечить светом и теплом более 86 тысяч человек в Киеве, запитать жилые дома, больницы, детские сады и школы. Оборудование уже в работе.
По материалам:
УНН
