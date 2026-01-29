0 800 307 555
Германия передала крупную партию оборудования, которое согреет 86 тысяч киевлян

Энергетика
3
Киев получил первую партию энергетического оборудования от правительства Германии в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, увеличенного до €120 млн.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Это две когенерационные установки, генераторы и другая критически необходимая техника. Это поможет обеспечить светом и теплом более 86 тысяч человек в Киеве, запитать жилые дома, больницы, детские сады и школы. Оборудование уже в работе.
Еще 41 когенерационная установка общей мощностью 40,8 МВт и 76 модульных котельных прибудут в Украину в ближайшее время.
Это обеспечение светом и теплом миллионов людей по всей стране.

В пакет экстренной поддержки входят:

  • 300 солнечных станций,
  • 375 батарейных накопителей для резервного электроснабжения,
  • 15 мобильных гибридных генераторов,
  • 10 пеллетных систем отопления,
  • 45 единиц строительной техники для срочных ремонтных работ.
Напомним, этой зимой Германия также предоставила €60 млн на гуманитарные нужды и внесла €167 млн ​​взноса в Фонд поддержки энергетики, который Украина получила в декабре.
«Мы благодарны Германии за скорый ответ на наш запрос и наше долгосрочное стратегическое партнерство в энергетическом и других секторах. Германия является одним из крупнейших поставщиков поддержки Украины с начала полномасштабного вторжения», — написала она.
Напоминим, вночь на 29 января Киев перешел от экстренных отключений электроэнергии к временным графикам. Они будут действовать вместо аварийных ограничений, применявшихся более двух недель после российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Также правительство упростило процедуру установки солнечных электростанций на зданиях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Установка солнечных электростанций на крышах и фасадах теперь создана на основании отчета о техническом обследовании здания. Потребности в дополнительных разрешительных или регистрационных процедурах от органов государственного архитектурно-строительного контроля нет.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия
