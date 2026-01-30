0 800 307 555
Доходы рф от экспорта нефти существенно сократились

Энергетика
Доходы россии от экспорта нефти в 2025 году упали примерно на 20% по сравнению с результатами 2024 года на фоне снижения мировых цен на энергоносители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
В ноябре разрыв между нефтью Brent, которая сейчас торгуется на самом низком уровне с 2021 года, и основной российской нефтью Urals удвоился.
Скидка увеличилась до более чем 24 долларов за баррель, по сравнению с примерно 15 долларами за предыдущие два года, показывают расчеты FT на основе данных Argus. В сочетании с низкими ценами это сократило доходы рссии от энергетики в 2025 году примерно на пятую часть годового дохода.
Этот сдвиг подчеркивает, как санкции, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, подрывают доходы россии от нефти.
«Дефицит бюджета, безусловно, является важной темой для россии сейчас», — сказал Янис Клюге, эксперт по россии Немецкого института международных и дел безопасности.
По его словам, нефть уже давно составляет большую долю энергетических доходов россии, чем газ, и этот разрыв увеличился из-за потери европейского газового рынка в 2022 году, что сделало доходы более зависимыми от колебаний цен на нефть.
Для некоторых недавних поставок в Индию цена упала даже до 22−25 долларов за баррель, что едва покрывает безубыточную цену для россии.

Экономические последствия

По данным аналитиков, отклонение средней цены на нефть Urals на 10 долларов от бюджетного предположения уничтожит доходы на 1,5−1,8 трлн рублей.
Если низкие цены на нефть и сильный рубль сохранятся, дефицит может составить около 3 трлн рублей до конца года, что составляет примерно 7,5% от доходов, которые ожидает москва в 2026 году.
Кроме того, санкции уменьшили долю доходов от энергетики в общем бюджете с 50 процентов на пике их роста до примерно 24 процентов — самого низкого уровня минимум за десятилетие. Чтобы компенсировать дефицит, кремлю пришлось увеличить НДС и налоги для малого бизнеса.
Payment systems