Из-за решения Трампа Украина не получила 250 млн долларов на энергетику
Энергетическая помощь Украине в размере около 250 млн долларов, выделенная экс-президентом США Джо Байденом, до сих пор не выплачена из-за закрытия USAID.
Об этом сообщает Reuters.
Издание со ссылкой на источники пишет, что «зависли» средства, выделенные на импорт сжиженного природного газа и восстановление энергообъектов, поврежденных массированными атаками россиян.
USAID еще при предыдущем президенте США сообщило Конгрессу о намерении выделить по крайней мере часть этих денег. Однако решение администрации Трампа по закрытию агентства оставило финансирование «в подвешенном состоянии».
Бюрократическая путаница
У администрации возникли споры относительно того, какое именно ведомство должно отвечать за выплату пособия.
В частности, некоторые чиновники считают, что это должен сделать Государственный департамент США, которому предоставлена часть функций USAID. Другие заявляют, что выплачивать средства Корпорация должна финансировать развитие.
Reuters отмечает, что эта задержка помощи не связана с каким-то давлением на Киев, а стала следствием бюрократической путаницы в США.
Разочарование и опасения Киева
В то же время, невыплата этих денег вызвала разочарование среди союзников Украины на фоне массированных ударов россиян по энергетическим объектам во время сильных морозов.
Украинское чиновник рассказал агентству, что Киеву известно о задержке, однако опасается публично поднимать этот вопрос из-за риска дипломатического напряжения.
Энергетическая помощь Украине
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига недавно заявил о том, что Украина уже получила энергетическую помощь от 17 стран.
В частности Украине передавали генераторы, мобильные котельные, промышленные бойлеры и станции бесперебойного питания для обеспечения работы критической и социальной инфраструктуры.
При этом некоторые страны сосредоточились на финансовой поддержке энергетического сектора Украины.
Поделиться новостью
Также по теме
Из-за решения Трампа Украина не получила 250 млн долларов на энергетику
На первый этап программы «СвітлоДім» выделили 800 млн грн: где подать заявку
Способны обогреть 250 тыс. человек: из Италии прибыли промышленные котлы
Сколько домов в Киеве без отопления
Доходы рф от экспорта нефти существенно сократились
Когда заработают мини-ТЭЦ в Киеве — ответ КГГА