Из-за решения Трампа Украина не получила 250 млн долларов на энергетику Сегодня 19:13 — Энергетика

Энергетическая помощь Украине в размере около 250 млн долларов, выделенная экс-президентом США Джо Байденом, до сих пор не выплачена из-за закрытия USAID.

Об этом сообщает Reuters

Издание со ссылкой на источники пишет, что «зависли» средства, выделенные на импорт сжиженного природного газа и восстановление энергообъектов, поврежденных массированными атаками россиян.

USAID еще при предыдущем президенте США сообщило Конгрессу о намерении выделить по крайней мере часть этих денег. Однако решение администрации Трампа по закрытию агентства оставило финансирование «в подвешенном состоянии».

Бюрократическая путаница

У администрации возникли споры относительно того, какое именно ведомство должно отвечать за выплату пособия.

В частности, некоторые чиновники считают, что это должен сделать Государственный департамент США, которому предоставлена ​​часть функций USAID. Другие заявляют, что выплачивать средства Корпорация должна финансировать развитие.

Reuters отмечает, что эта задержка помощи не связана с каким-то давлением на Киев, а стала следствием бюрократической путаницы в США.

Разочарование и опасения Киева

В то же время, невыплата этих денег вызвала разочарование среди союзников Украины на фоне массированных ударов россиян по энергетическим объектам во время сильных морозов.

Украинское чиновник рассказал агентству, что Киеву известно о задержке, однако опасается публично поднимать этот вопрос из-за риска дипломатического напряжения.

Энергетическая помощь Украине

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига недавно заявил о том, что Украина уже получила энергетическую помощь от 17 стран.

В частности Украине передавали генераторы, мобильные котельные, промышленные бойлеры и станции бесперебойного питания для обеспечения работы критической и социальной инфраструктуры.

При этом некоторые страны сосредоточились на финансовой поддержке энергетического сектора Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.