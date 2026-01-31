В Украине зафиксирован масштабный сбой в энергосистеме: введены аварийные отключения (обновлено)
В ряде украинских городов ввели аварийные отключения электроэнергии из-за технологического нарушения в электроэнергетической системе Украины, что повлекло за собой одновременное отключение линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмигаль.
Когда возобновят электроснабжение
По словам Шмыгаля, в результате аварийной ситуации сработали автоматические защиты на подстанциях, а часть блоков атомных электростанций была разгружена для стабилизации системы.
В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений.
Как сообщили в КГГА, в столице из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене приостановили движение поездов и работу эскалаторов.
«Энергетики „Укрэнерго“ работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен», — говорится в сообщении.
В Министерстве энергетики добавляют, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2−3 часов.
Реакция Зеленского
Президент Украины сообщил, что сейчас проводятся восстановительные работы для стабилизации ситуации в энергосистеме как можно скорее.
«Были доклады Премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами нашего государства и Молдовы. Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, проходят восстановительные работы».
Ситуация с электроснабжением на железной дороге стабилизирована
В «Укрзалізниці» отметили, электроснабжение возобновлено почти во всех регионах — поезда продолжают движение по своим маршрутам.
Отставание от графика минимально и будет наверстовано. На вокзалах есть свет и отопление, пункты обогрева работают в штатном режиме.
«Kyiv City Express возобновил движение. Ориентировочные задержки — 20−30 минут. Максимально догоняем график», — говорится в сообщении.
Энергетики возобновляют электроснабжение в Киеве
В ДТЭК сообщили, что свет уже вернули объектам критической инфраструктуры столицы. Пока энергетики постепенно заживляют жилые дома.
Восстановление происходит поочередно, чтобы избежать перегрузки сетей и чтобы не допустить новых аварий.
Энергетики призывают использовать электроэнергию экономно. Это поможет более стабильно и быстрее всех заживить.
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине зафиксирован масштабный сбой в энергосистеме: введены аварийные отключения (обновлено)
США разрешили американским компаниям операции с венесуэльской нефтью
Из-за решения Трампа Украина не получила 250 млн долларов на энергетику
На первый этап программы «СвітлоДім» выделили 800 млн грн: где подать заявку
Способны обогреть 250 тыс. человек: из Италии прибыли промышленные котлы
Сколько домов в Киеве без отопления