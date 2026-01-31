В Украине зафиксирован масштабный сбой в энергосистеме: введены аварийные отключения (обновлено) Сегодня 12:41 — Энергетика

В Украине аварийные отключения света

В ряде украинских городов ввели аварийные отключения электроэнергии из-за технологического нарушения в электроэнергетической системе Украины, что повлекло за собой одновременное отключение линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

Когда возобновят электроснабжение

По словам Шмыгаля, в результате аварийной ситуации сработали автоматические защиты на подстанциях, а часть блоков атомных электростанций была разгружена для стабилизации системы.

В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений.

Как сообщили в КГГА, в столице из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене приостановили движение поездов и работу эскалаторов.

«Энергетики „Укрэнерго“ работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен», — говорится в сообщении.

В Министерстве энергетики добавляют , что электроснабжение вернется в течение ближайших 2−3 часов.

Реакция Зеленского

Президент Украины сообщил , что сейчас проводятся восстановительные работы для стабилизации ситуации в энергосистеме как можно скорее.

«Были доклады Премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами нашего государства и Молдовы. Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, проходят восстановительные работы».

Ситуация с электроснабжением на железной дороге стабилизирована

В «Укрзалізниці» отметили , электроснабжение возобновлено почти во всех регионах — поезда продолжают движение по своим маршрутам.

Отставание от графика минимально и будет наверстовано. На вокзалах есть свет и отопление, пункты обогрева работают в штатном режиме.

«Kyiv City Express возобновил движение. Ориентировочные задержки — 20−30 минут. Максимально догоняем график», — говорится в сообщении.

Энергетики возобновляют электроснабжение в Киеве

В ДТЭК сообщили , что свет уже вернули объектам критической инфраструктуры столицы. Пока энергетики постепенно заживляют жилые дома.

Восстановление происходит поочередно, чтобы избежать перегрузки сетей и чтобы не допустить новых аварий.

Энергетики призывают использовать электроэнергию экономно. Это поможет более стабильно и быстрее всех заживить.

