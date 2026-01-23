0 800 307 555
Минимум с 2009 года: в рф рекордно обвалилась добыча нефти

в рф рекордно упала добыча нефти
в рф рекордно упала добыча нефти
Добыча нефти в рф снижается третий год подряд. По итогам 2025 года этот показатель упал до 512 миллионов тонн по сравнению с 516 млн тонн в 2024 году, 530 млн тонн в 2023-м и 535 млн тонн в 2022-м.
Издание The Moscow Times со ссылкой на вице-премьера рф Александра Новака пишет, что российская нефтяная отрасль, от которой зависит четверть доходов бюджета и почти половина экспортной выручки экономики, по словам американских экспертов, постепенно скатывается в кризис.
В настоящее время объемы производства нефти в стране-агрессоре самые низкие с 2009 года, когда они составили 494,2 млн. тонн.
При этом российские власти планировали увеличить объемы добычи в прошлом году как минимум до 520 млн. тонн. Однако на нефтяные амбиции Кремля сильно повлияли американские санкции против «Роснефти» и «Лукойла», которые взорвали экспорт в Индию и Китай, отмечают аналитики.
С момента вступления санкций в силу в конце ноября 2025 года, в танкерах прямо посреди моря «застряло» 35 млн нераспроданных баррелей. А места для хранения невостребованной нефти просто не осталось.
российская нефть Urals продается сейчас по 35−37 долларов за баррель, то есть со скидкой почти 50% марки Brent. Обвал цен на Urals сделал добычу по целому ряду месторождений в россии убыточной. Прибыли местных нефтяных гигантов упали в разы: «Роснефти» — в три раза, а «Лукойла» — в два.
К 2050 году из-за истощения старых, еще советских месторождений экспорт российской нефти может упасть втрое — с 234 до 79 млн тонн в год. А согласно «стресс-сценарию», включающему усиление западных санкций и ускоренный отказ мира от углеводородов, этот объем достигнет нуля.
По материалам:
УНІАН
