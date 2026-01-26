«Нафтогаз» увеличил импорт э/э до более 50% от собственных нужд
Группа «Нафтогаз» на этой неделе увеличила импорт электроэнергии из Европы во исполнение решения правительства и с целью стабилизации ситуации в энергосистемах.
Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
«Объемы закупки импортной электроэнергии уже покрывают более 50% потребностей всех предприятий Группы, как это предусмотрено правительственным постановлением», — отметил он в сообщении в Facebook.
Корецкий пояснил, что соответствующий объем электроэнергии высвобожден для нужд бытовых потребителей.
«Координируем свои действия с правительством, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в энергосистеме после российских обстрелов», — подчеркнул председатель правления «Нафтогаза».
Как сообщалось, в условиях ухудшения ситуации в энергосистеме Украины из-за массированных российских обстрелов энергоинфраструктуры правительство поручило государственным компаниям увеличить импорт электроэнергии.
