0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС официально отказывается от российского газа: принято окончательное решение

Энергетика
67
Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставку российского сжиженного природного газа.
Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставку российского сжиженного природного газа.
В понедельник, 26 января, 27 государств-членов Европейского Союза официально приняли регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (LNG). Решение стало ключевым этапом реализации плана REPowerEU, заключающегося в прекращении зависимости ЕС от российских энергоресурсов.
Об этом сообщается на сайте Совета Европейского Союза.

Что предусматривает новый регламент

Согласно принятому регламенту, импорт российского трубопроводного газа и LNG в ЕС будет запрещен. Запрет начнет действовать через 6 недель после вступления в силу.
Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.
Полный запрет на импорт российского LNG вступит в силу с начала 2027 года, а на поставку трубопроводного газа с осени 2027 года.
Читайте также
Перед разрешением на ввоз газа в Европейский Союз страны-члены будут обязаны проверять страну происхождения топлива.
Нарушение требований регламента повлечет за собой существенные штрафы. Максимальные санкции могут составлять не менее 2,5 млн евро для физических лиц и не менее 40 млн евро для компаний. Штраф может быть равен не менее 3,5% от общего годового мирового оборота компании или 300% от предполагаемого оборота транзакций.

Планы по диверсификации поставок

До 1 марта 2026 г. страны ЕС должны подготовить национальные планы по диверсификации газовых поставок и определить возможные риски, связанные с замещением российского газа.
В случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы безопасности поставок в одном или нескольких государствах-членах Еврокомиссия сможет временно приостановить запрет на импорт газа. Максимальный срок такой приостановки составит четыре недели.

Последующие шаги ЕС

Регламент будет опубликован в официальном журнале Европейского Союза. Он вступит в силу на следующий день после публикации и будет применяться во всех странах ЕС.
Кроме этого, Еврокомиссия планирует предложить отдельное законодательство по поэтапному отказу от импорта российской нефти до конца 2027 года.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаНефтегазовый сектор
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems