ЕС официально отказывается от российского газа: принято окончательное решение

Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставку российского сжиженного природного газа.

В понедельник, 26 января, 27 государств-членов Европейского Союза официально приняли регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (LNG). Решение стало ключевым этапом реализации плана REPowerEU, заключающегося в прекращении зависимости ЕС от российских энергоресурсов.

Что предусматривает новый регламент

Согласно принятому регламенту, импорт российского трубопроводного газа и LNG в ЕС будет запрещен. Запрет начнет действовать через 6 недель после вступления в силу.

Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.

Полный запрет на импорт российского LNG вступит в силу с начала 2027 года, а на поставку трубопроводного газа с осени 2027 года.

Перед разрешением на ввоз газа в Европейский Союз страны-члены будут обязаны проверять страну происхождения топлива.

Нарушение требований регламента повлечет за собой существенные штрафы. Максимальные санкции могут составлять не менее 2,5 млн евро для физических лиц и не менее 40 млн евро для компаний. Штраф может быть равен не менее 3,5% от общего годового мирового оборота компании или 300% от предполагаемого оборота транзакций.

Планы по диверсификации поставок

До 1 марта 2026 г. страны ЕС должны подготовить национальные планы по диверсификации газовых поставок и определить возможные риски, связанные с замещением российского газа.

В случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы безопасности поставок в одном или нескольких государствах-членах Еврокомиссия сможет временно приостановить запрет на импорт газа. Максимальный срок такой приостановки составит четыре недели.

Последующие шаги ЕС

Регламент будет опубликован в официальном журнале Европейского Союза. Он вступит в силу на следующий день после публикации и будет применяться во всех странах ЕС.

Кроме этого, Еврокомиссия планирует предложить отдельное законодательство по поэтапному отказу от импорта российской нефти до конца 2027 года.

