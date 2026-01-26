Бизнес получит гранты на генераторы: правительство запускает новую поддержку Сегодня 15:33 — Энергетика

Предприниматели смогут получить от 7500 до 15000 грн на генератор для своего бизнеса.

Правительство запускает новую грантовую помощь в рамках программы «Власна справа». Предприниматели в Украине могут получить средства на генераторы и зарядные станции, чтобы работать и предоставлять услуги при обесточивании и блэкаутах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Грант будет предоставляться в форме единовременной выплаты, которую можно использовать только на:

приобретение генераторов, аккумуляторов и инверторов;

аренду или лизинг такого оборудования;

установку и техническое обслуживание систем автономного питания.

«Средства имеют четкое целевое назначение — чтобы бизнес мог работать даже тогда, когда исчезает свет», — отмечают в министерстве.

Кто может получить поддержку

Помощь адресная и направлена ​​туда, где она действительно критична. Получить ее смогут ФЛП:

2-й и 3-й групп единого налога;

работают в сферах базовых товаров и услуг — магазины, аптеки, сервисы, мастерские и т. д.



Размер гранта

Сумма пособия зависит от количества наемных работников:

1 работник — 7 500 грн;

2 — 9 000 грн;

3 — 10 500 грн;

4 — 12 000 грн;

5 — 13 500 грн;

6 и более — 15 000 грн.

Подать заявку на грант уже скоро можно будет на портале Дия. Впоследствии Минцифры сообщит о начале подачи заявок.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что на фоне отключений света бизнес массово использует генераторы, а для этого требуется хранение запасов горючего. В то же время, законодательство предусматривает отдельные требования: при превышении установленных объемов возникает обязанность подать декларацию. Без получения лицензии или каких-либо разрешительных документов разрешено хранить до 2000 литров горючего для заправки электрогенератора на каждом объекте.

