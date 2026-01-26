Бизнес получит гранты на генераторы: правительство запускает новую поддержку
Правительство запускает новую грантовую помощь в рамках программы «Власна справа». Предприниматели в Украине могут получить средства на генераторы и зарядные станции, чтобы работать и предоставлять услуги при обесточивании и блэкаутах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Грант будет предоставляться в форме единовременной выплаты, которую можно использовать только на:
- приобретение генераторов, аккумуляторов и инверторов;
- аренду или лизинг такого оборудования;
- установку и техническое обслуживание систем автономного питания.
«Средства имеют четкое целевое назначение — чтобы бизнес мог работать даже тогда, когда исчезает свет», — отмечают в министерстве.
Кто может получить поддержку
Помощь адресная и направлена туда, где она действительно критична. Получить ее смогут ФЛП:
- 2-й и 3-й групп единого налога;
- работают в сферах базовых товаров и услуг — магазины, аптеки, сервисы, мастерские
и т. д.
Размер гранта
Сумма пособия зависит от количества наемных работников:
- 1 работник — 7 500 грн;
- 2 — 9 000 грн;
- 3 — 10 500 грн;
- 4 — 12 000 грн;
- 5 — 13 500 грн;
- 6 и более — 15 000 грн.
Подать заявку на грант уже скоро можно будет на портале Дия. Впоследствии Минцифры сообщит о начале подачи заявок.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что на фоне отключений света бизнес массово использует генераторы, а для этого требуется хранение запасов горючего. В то же время, законодательство предусматривает отдельные требования: при превышении установленных объемов возникает обязанность подать декларацию. Без получения лицензии или каких-либо разрешительных документов разрешено хранить до 2000 литров горючего для заправки электрогенератора на каждом объекте.
