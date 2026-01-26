0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес получит гранты на генераторы: правительство запускает новую поддержку

Энергетика
52
Предприниматели смогут получить от 7500 до 15000 грн на генератор для своего бизнеса.
Предприниматели смогут получить от 7500 до 15000 грн на генератор для своего бизнеса.
Правительство запускает новую грантовую помощь в рамках программы «Власна справа». Предприниматели в Украине могут получить средства на генераторы и зарядные станции, чтобы работать и предоставлять услуги при обесточивании и блэкаутах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Грант будет предоставляться в форме единовременной выплаты, которую можно использовать только на:
  • приобретение генераторов, аккумуляторов и инверторов;
  • аренду или лизинг такого оборудования;
  • установку и техническое обслуживание систем автономного питания.
«Средства имеют четкое целевое назначение — чтобы бизнес мог работать даже тогда, когда исчезает свет», — отмечают в министерстве.

Кто может получить поддержку

Помощь адресная и направлена ​​туда, где она действительно критична. Получить ее смогут ФЛП:
  • 2-й и 3-й групп единого налога;
  • работают в сферах базовых товаров и услуг — магазины, аптеки, сервисы, мастерские и т. д.

Размер гранта

Сумма пособия зависит от количества наемных работников:
  • 1 работник — 7 500 грн;
  • 2 — 9 000 грн;
  • 3 — 10 500 грн;
  • 4 — 12 000 грн;
  • 5 — 13 500 грн;
  • 6 и более — 15 000 грн.
Подать заявку на грант уже скоро можно будет на портале Дия. Впоследствии Минцифры сообщит о начале подачи заявок.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что на фоне отключений света бизнес массово использует генераторы, а для этого требуется хранение запасов горючего. В то же время, законодательство предусматривает отдельные требования: при превышении установленных объемов возникает обязанность подать декларацию. Без получения лицензии или каких-либо разрешительных документов разрешено хранить до 2000 литров горючего для заправки электрогенератора на каждом объекте.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесЭнергоресурсы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems