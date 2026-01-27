Как выбрать зарядную станцию ​​— основные критерии Сегодня 20:07 — Энергетика

Зарядная станция поможет сделать дом более автономным

При выборе зарядной станции важно заранее понять, для каких задач она нужна. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, что учитывать при выборе зарядной станции.

Одним пользователям достаточно поддерживать работу роутера и ноутбука, другим питать бытовую технику во время длительных отключений. От этого зависят ключевые параметры устройства, на которые следует обратить внимание.

Способ использования

Возможны два способа использования зарядной станции.

Первый — самый простой: подсоединять приборы напрямую к станции как к большому павербанку.

Второй — сложнее: подключить станцию ​​к электрощитку, чтобы она питала квартиру во время отключений автоматически или вручную.

Мощность

Возможны станции на 0,5 кВт, 1 кВт, 3 кВт и более. Модели небольшой мощности подходят для базовых нужд — работы Wi-Fi роутера, ноутбука, телевизора или холодильника. Если же планируете пользоваться электрочайником, утюгом или другими энергоемкими приборами, потребуется более мощная станция.

Ориентироваться можно самостоятельно, просмотрев показатели потребления электроприборов. Это поможет понять, какую нагрузку выдержит станция.

Электроприбор Мощность, кВт Электроплита 2,5−3,5 Электрическая духовка 1,6 Электрочайник 2,2 Стиральная машина 0,8−2,2 Пылесос 2 Бойлер 1,5−2,5 Обогреватель 1,2−2,0 Утюг 1,0−2,4 Холодильник 0,3−0,9 Микроволновая печь 0,6−1,5 Телевизор 0,08−0,14 Компьютер 0,065−0,45

Емкость батареи и время автономной работы

Еще один ключевой параметр — емкость аккумулятора. Именно она определяет, как долго зарядная станция сможет работать без подзарядки. Обычно производители указывают этот показатель в ватт-часах (Вт·ч).

Читайте также Лучшие бюджетные зарядные станции в 2025 году (фото)

Рассчитать примерное время автономной работы несложно: необходимо разделить емкость батареи на суммарную мощность подключенных устройств. К примеру, EcoFlow DELTA 2 имеет батарею на 1024 Вт·ч. Если подключить холодильник на 400 Вт и телевизор на 100 Вт, заряда хватит примерно на два часа. А в случае с ноутбуком (90 Вт) и роутером (15 Вт) станция проработает более 9 часов.

Разъемы, надежность и дополнительные возможности

Важен и набор разъемов: количество розеток, USB-портов, наличие автоприкуривателя, DC-выходов, порта Anderson и других интерфейсов. Это определяет, сколько устройств и каких именно можно подключить одновременно.

Читайте также: Какие варианты автономного электропитания существуют и какой выбрать

С точки зрения долговечности следует обращать внимание на тип аккумулятора (литий-ионный или литий-железо-фосфатный), качество корпуса, систему управления зарядом и защиту батареи от деградации. Также важно соблюдать условия эксплуатации — не использовать станцию ​​при экстремальных температурах и хранить ее в надлежащих условиях.

На финальный выбор зачастую влияют и дополнительные опции: дисплей, ручка для переноски или колеса. Последние особенно полезны, ведь вес зарядных станций может колебаться от 4−5 кг до 20−30 кг.

В статье по ссылке мы делимся обзором популярных моделей зарядных станций в 2026 году.

